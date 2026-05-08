Kurz vorm Meistertitel: Kareth macht aus 0:1 ein 7:1

Die Karether durften am Freitagabend sieben Torerfolge bejubeln. – Foto: Walter Keller

Der TSV Kareth-Lappersdorf steht in der Bezirksliga Süd kurz vor der Meisterschaft. Die Mannschaft von Bastian Lerch konnte am Freitagabend im Titelrennen vorlegen – und wie. Mit 7:1 (2:1) schoss der Tabellenführer den VfB Bach vor 250 Zuschauern aus dem eigenen Stadion. Tobias Witzmann und Jonas Huber steuerten jeweils einen Doppelpack bei. Außerdem trugen sich Anton Henning, Leon Farahmand und Felix Bomber in die Torschützenliste ein. Für die Gäste, die durch Petar Dizdar zunächst sogar in Führung gegangen war, ist diese Klatsche erklärbar. Das Trainerduo Prinz/Leppien musste personell nämlich improvisieren, mit Florian Hof stand sogar ein Feldspieler zwischen den Pfosten. Sollte der SV Wenzenbach wider Erwarten am Sonntag nicht in Pielenhofen gewinnen, wäre Kareth vorzeitig Meister.



Bastian Lerch (Trainer TSV Kareth-Lappersdorf): „Wir sind eigentlich gut ins Spiel gekommen, bekamen dann aber ein Gegentor. Davon haben wir uns nicht aus der Ruhe bringen lassen und am Ende auch verdient gewonnen. Wir haben uns das Endspiel nächste Woche erspielt und verdient. Darauf bereiten wir uns in der kommenden Trainingswoche konzentriert vor und freuen uns auf das Derby in Hainsacker.“



Sven Leppien (Spielertrainer VfB Bach): „Normalerweise ist es nicht meine Art, dass ich wegen dem Personal jammere, doch wir hatten heute einen Feldspieler im Tor. Dafür höchsten Respekt an die Mannschaft, die bis zur letzten Minute alles gegeben hat. Leider haben wir zu den schlechtesten Zeitpunkten die Tore bekommen. Irgendwann konnten wir auch dem Ganzen nicht mehr standhalten. Wir sind aber deswegen nicht geknickt, haben alles versucht.“



TSV Kareth-Lappersdorf: Sebastian Peter, Tobias Witzmann (61. Leon Farahmand), Daniel Oppelt, Raphael Kreitmeier, Jonas Kerler, Marco Fehr, Stefan Hofner (72. Thomas Schmidt), Peter Hofbauer, Jonas Huber (70. Jakob Volland), Lukas Fritz (70. Felix Bomber), Arban Guraziu (61. Anton Henning)

VfB Bach: Christoph Zirngibl (65. Dino Mrkic), Fabian Eckert, Sandro Aumer (65. Patrick Mathes), Dominik Lugauer, Sven Leppien, Christian Kulzer, Maximilian Steinhauer, Luca Dorr, Petar Dizdar, Florian Hof, Julian Wels (82. Timo Eckert)

Tore: 0:1 Petar Dizdar (13.), 1:1 Tobias Witzmann (34.), 2:1 Jonas Huber (45.+3), 3:1 Jonas Huber (48.), 4:1 Tobias Witzmann (62./Foulelfmeter), 5:1 Anton Henning (80.), 6:1 Leon Farahmand (81.), 7:1 Felix Bomber (83.)

Schiedsrichter: Lukas Schwender (Ensdorf) - Zuschauer: 250