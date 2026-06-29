Kurz vor Vorbereitungsstart: Trainerbeben in der Thüringenliga Der SV Blau-Weiß '91 Bad Frankenhausen steht wenige Tage vor dem Start in die Vorbereitung auf die neue Thüringenliga-Saison vor einer großen Herausforderung. von André Hofmann · Heute, 20:05 Uhr · 0 Leser

Alex Ludwig wechselt aus Bad Frankenhausen nach Heiligenstadt – Foto: © Marcel Junghanns

Cheftrainer Alexander Ludwig verlässt die Kurstädter überraschend und übernimmt ab sofort den Oberliga-Absteiger 1. SC 1911 Heiligenstadt. Damit müssen die Frankenhäuser kurzfristig einen Nachfolger für ihren langjährigen Erfolgstrainer finden.

Seit Sommer 2021 prägte Ludwig die sportliche Entwicklung des SV Blau-Weiß maßgeblich. Unter seiner Leitung gelang 2024 der Wiederaufstieg in die Thüringenliga, zudem führte er die Mannschaft bis ins Halbfinale des Thüringenpokals. In den beiden Spielzeiten nach dem Aufstieg etablierte er die Kurstädter souverän in der höchsten Spielklasse des Freistaates und entwickelte ein Team, das sich mit attraktivem Fußball einen Namen machte. Der Wechsel kam für Bad Frankenhausen kurzfristig. „Der 1. SC unterbreitete unserem Trainer kurzfristig ein Angebot, das er nicht ablehnen konnte“, teilte der Verein in seiner Pressemitteilung mit. Bis ein neuer Cheftrainer gefunden ist, übernimmt zunächst das Interimsduo Marcus Bödger und Christian Bickel die Verantwortung. Gleichzeitig bedankte sich der Verein ausdrücklich bei Ludwig: „Wir sagen ganz herzlich Danke für die vergangenen Jahre, Alexander, und wünschen dir sowohl sportlich als auch privat nur das Beste.“

Weiterentwicklung in Heiligenstadt In Heiligenstadt freut man sich derweil über den prominenten Neuzugang auf der Trainerbank. Der 42-Jährige übernimmt die Verbandsligamannschaft mit sofortiger Wirkung und soll gemeinsam mit den Co-Trainern Michael Grimm und Johannes Huke die sportliche Entwicklung des Teams weiter vorantreiben. Der SC setzt dabei bewusst auf Ludwigs Erfahrung. Als Spieler durchlief er unter anderem die Nachwuchsleistungszentren des FC Rot-Weiß Erfurt und Werder Bremen, spielte anschließend für Hertha BSC, Dynamo Dresden, den FC St. Pauli, den TSV 1860 München und Energie Cottbus. Zudem absolvierte er Einsätze für die deutsche U21-Nationalmannschaft. Nach seiner aktiven Laufbahn sammelte Ludwig Trainererfahrung im Nachwuchsbereich von Rot-Weiß Erfurt und Erzgebirge Aue sowie beim FSV Wacker Gotha, ehe er in Bad Frankenhausen erfolgreich arbeitete.