Kurz vor Ultimo – Grimma gewinnt eigenen Regio-Cup Siegtreffer fällt zehn Sekunden vor Schluss

Grimma. Der FC Grimma hat den eigens ausgerichteten Regio-Cup in der Muldentalhalle für sich entschieden. Im Finale bezwangen die Muldestädter den SSC Weißenfels knapp mit 1:0 – zehn Sekunden vor der Schluss-Sirene stach Michel Schwarz mit seinem Goldenen Tor den Tabellenzweiten der Verbandsliga Sachsen-Anhalt tief ins Herz. Dabei entwickelte sich ein spannendes und emotionsgeladenes Endspiel, wo das Geschehen letztlich hin und her wogte. Weißenfels war aufgrund der Leistungen in der Vorrunde und im Halbfinale im Vorfeld als leichter Favorit anzusehen, doch aufgrund einer disziplinierten Vorstellung in Verbindung mit dem späten Siegtreffer konnten die Gastgeber den Pokal in der heimischen Arena behalten. Dabei konnten die Einheimischen neben dem Turniersieg zusätzlich noch eine weitere Auszeichnung verbuchen. Mit seinem Siegtor im Endspiel gegen Weißenfels sicherte sich Michel Schwarz mit sechs Treffern die Torjägerkanone des Turniers und verwies die beiden SSC-Akteure Adrian Wiemer und Andrii Zozulia (jeweils fünf Treffer auf die Plätze). Für Zozulia war dies allerdings zu verschmerzen, da der Weißenfelser mit großer Mehrheit zum besten Spieler des Turnier gewählt wurde. Als bester Torhüter wurde Max Hein vom SV Großbardau ausgezeichnet, der mit seinem Team als absoluter Underdog zwar nur Letzter des Klassements wurde, jedoch mit einer Vielzahl spektakulären Paraden die insgesamt 320 Zuschauer in der Muldentalhalle begeisterte. Im kleinen Finale setzte sich der FC Bad Lausick knapp gegen den Landesklasse-Rivalen vom Bornaer durch – nach einem 1:1 in der regulären Spielzeit entschieden die Kurstädter das folgende Neunmeterschießen knapp mit 5:4 für sich. Die als Geheimfavorit gehandelten Allstars des FC Grimma hatten an diesem Abend jedoch nicht viel zu bestellen. Mehr als ein sechster Platz sprang für die von Stefan Tröger zusammengestellte Truppe nicht heraus – sicherlich auch, weil man personell gewaltig auf dem Zahnfleisch kroch.

In Vorrunden-Staffel A wurde der FC Grimma seiner Favoritenrolle recht schnell gerecht. Nach einem deutlichen 8:0-Auftakterfolg über den SV Großbardau kamen die Muldestädter im Anschluss zwar gegen den Bornaer SV nicht über ein 1:1-Remis hinaus, doch wurde im Abschluss-Spiel mit einem 4:2-Sieg über den HFC Colditz der Gruppensieg perfekt gemacht. Als zweites Team qualifizierte sich der jahrelange Rivale aus Borna für die Halbfinal-Spiele. Den Grundstein dafür legte man im Auftaktspiel, als man den HFC Colditz durch einen Last-Second-Treffer von Etienne Wangermann mit 3:2 bezwang. Nach dem Unentschieden gegen die Gastgeber machten die Wyhrastädter in der letzten Begegnung mit einem 5:1-Erfolg gegen Großbardau Nägel mit Köpfen und zogen damit ins Halbfinale ein. Die Colditzer mussten sich dementsprechend nur mit dem dritten Rang in Staffel A zufriedengeben. Der 5:2-Sieg über Großbardau war zu wenig, um sich das Ticket für die Überkreuzspiele zu sichern. Der absolute Underdog aus Großbardau hatte zwar die Halle komplett auf seiner Seite, doch war Neuling aus der Kreisliga A gegen die Konkurrenz chancenlos.

In Staffel B zog der SSC Weißenfels von Beginn an eindrucksvoll seine Kreise. Nach Erfolgen über Hohnstädt (5:1) und Bad Lausick (5:0) waren die Saalestädter bereits als Gruppensieger für die Halbfinal-Partien qualifiziert – auch wie die SSC-Kicker den Ball auf dem Hallenparkett laufen ließen, konnte durchaus gefallen. Im letzten Vorrundenspiel bezwangen die Weißenfelser dann auch noch die Grimma-Allstars klar mit 4:1, so dass der Gast aus Sachsen-Anhalt absolut als Turnier-Favorit gezählt werden musste. Zu diesen wurden im Vorfeld auch die Allstars des FC Grimma eingestuft, doch konnte die Elf die Erwartungen an diesem Abend nicht erfüllen. Bereits zum Auftakt unterlag man Bad Lausick mit 2:5, im Anschluss gegen Hohnstädt gab man beim 4:3-Sieg über Hohnstädt um ein Haar noch eine sichere Führung (4:1) aus der Hand. Als die ehemaligen Grimmaer Akteure im dritten Vorrundenspiel dann Weißenfels deutlich mit 1:4 unterlagen, war klar, dass die Überkreuz-Begegnungen verpasst werden sollten. Für diese qualifizierte sich das Team des FC Bad Lausick – und das völlig zurecht. Nach dem Auftakterfolg über die FCG-Allstars (5:2) bekam man zwar gegen Weißenfels eine blutige Nase (0:5), doch konnten die Kurstädter im Abschluss-Spiel gegen Hohnstädt die Halbfinal-Qualifikation perfekt machen. Glänzend von Eric Ziffert geführt, gewann der Landesklassist mit 3:1 – als Tabellenzweiter sollte man nun im Halbfinale auf Grimma treffen. Der Hohnstädter SV kam in Staffel B zwar nicht über den letzten Platz hinaus, doch beeindruckte der Kreisoberliga-Neuling mit einer herzerfrischenden Spielweise, was jegliche Sympathien des Publikums einbrachte.

Für den HSV blieb daher nur das Duell um Platz sieben und acht, als die Seumepark-Kicker auf den SV Großbardau trafen. Hier sah Hohnstädt mit einer beruhigen 3:0-Führung bereits wie der sichere Sieger aus, doch binnen einer Minute brachten Felix Reimann und Michael Vettermann den SVG auf 3:2 heran. Davon ließ sich der Kreisoberligist jedoch nicht aus der Bahn werfen, durch Treffer von Eddi Brebeck und Michel Ritter gewannen die Hohnstädter diese Partie der Underdogs am Ende des Tages mit 5:2 und sicherten sich damit Platz sieben.

In der Begegnung zwischen dem HFC Colditz und der Grimma-Allstars spielten zwei Teams um Platz fünf und sechs, welche sich insgeheim im Vorfeld sicherlich etwas mehr ausrechneten. Wie bereits in den vorherigen Begegnungen musste die Auswahl der akuten Personalknappheit Tribut zollen, auch wenn man die Partie lange offenhielt. Erst ein Doppelschlag entschied die Begegnung – durch Treffer von Pierre Eisert und Kevin Ruppelt behielt der HFC mit 2:0 die Oberhand.

In beiden Halbfinal-Begegnungen wurden sowohl der FC Grimma als auch der SSC Weißenfels ihrer jeweiligen Favoritenrolle absolut gerecht. Nichtsdestotrotz hatten die Gastgeber in der Anfangsphase mit dem FC Bad Lausick einige Probleme und sahen sich durch einen Treffer von Eric Ziffert erst einmal mit 0:1 in Rückstand. Doch im Anschluss reagierte die Truppe wunschgemäß – durch Tore von Tim Mattheus, Michel Schwarz (je 2) und Janik Neuhaus konnte man dieses Duell noch klar mit 5:1 für sich entscheiden. Im zweiten Überkreuzspiel hielt der Bornaer SV gegen Weißenfels zunächst gut mit, ehe man sich am Ende des Tages doch noch mit 0:3 geschlagen geben musste. Ab Mitte der Partie nahm die Elf von Trainer René Möbius (ehemaliger Grimmaer Sachsenliga-Torhüter) das Heft des Handelns an sich, Borna war in der Endphase chancenlos.

Doch blieb den Wyhrastädtern noch die Möglichkeit, sich im kleinen Finale gegen Bad Lausick wenigstens noch den dritten Rang zu sichern. Dabei entwickelte sich eine spannende Begegnung, in welcher sich beide Teams auf Augenhöhe duellierten. Daher war es keine Überraschung, dass es nach Ablauf der zwölf Minuten 1:1 unentschieden stand. So musste ein Neunmeterschießen die Entscheidung bringen, in welchem die Kurstädter im Endeffekt das größere Stehvermögen besaßen. Nachdem der Bornaer Jens Wagner an FC-Keeper Michael Bretschneider scheiterte, lochte Paul Richter den entscheidenden Neunmeter zum Lausicker 5:4-Sieg in die Maschen.

Im Finale ging Weißenfels gegen die gastgebenden Grimmaer aufgrund der gezeigten Souveränität im Turnier vielleicht als leichter Favorit ins Match, doch erwiesen sich die Muldestädter als hartnäckiger Kontrahent. So war es über die komplette Spielzeit ein spannendes Duell auf Augenhöhe, welches in der Schlussphase extrem hitzig und emotional geführt wurde. Als sich die meisten der 320 Zuschauer bereits auf das Neunmeterschießen einstellten, schlugen die Schützlinge von Trainer Steffen Ziffert dann doch noch erbarmungslos zu. Sequenzen vor der Schluss-Sirene schlug ein abgefälschter Schuss von Michel Schwarz zum 1:0 im SSC-Gehäuse ein – Weißenfels blieb es damit verwehrt, noch einmal zurückschlagen zu können.

Damit konnten die Grimmaer ihr eigenes Turnier zum vierten Mal in Folge gewinnen – erfreulich war überhaupt, dass nach einer fünfjährigen Abstinenz endlich wieder ein Hallenturnier für Herren-Teams in der Muldentalhalle ausgetragen werden konnte. Ein Dank gilt den zahlreichen Fans, die diese Veranstaltung wirklich zu einem echten Highlight werden ließen. Schon aus diesem Grund soll der Regio-Cup auch im Jahr 2023 eine erneute Fortsetzung erfolgen.

Vorrunde – Staffel A

HFC Colditz – Bornaer SV 2:3

1:0 Morgenstern (1.), 1:1 Brandl (2.), 1:2 Wangermann (6.), 2:2 Neumann (7.), 2:3 Wangermann (12.)

SV Großbardau – FC Grimma 0:8

0:1, 0:2 Schwarz (1., 2.), 0:3 Mattheus (3.), 0:4 Walter (5.), 0:5 Neuhaus (6.), 0:6 Bondarenko (9.), 0:7 Mattheus (10.), 0:8 Burkhardt (12.)

HFC Colditz – SV Großbardau 5:2

1:0 P. Eisert (2.), 1:1 Vettermann (2.), 2:1 Ruppelt (3.), 2:2 Blume (3.), 3:2 Demmler (10.), 4:2 Morgenstern (11.), 5:2 P. Eisert (12.)

Bornaer SV – FC Grimma 1:1

1:0 Almoussa (9.), 1:1 Burkhardt (10.)

FC Grimma – HFC Colditz 4:2

1:0 Schwarz (4.), 2:0 Walter (6.), 3:0 Neuhaus (7.), 4:0 Walter (10.), 4:1, 4:2 Morgenstern (10., 12.)

SV Großbardau – Bornaer SV 1:5

0:1, 0:2 Brandl (1., 3.), 0:3 Weber (5.), 0:4 Wangermann (6.), 1:4 Klante (8.), 1:5 Weber (12.)

Abschlusstabelle Staffel A

1. Grimma • 13:3 Tore • 7 Punkte

2. Borna • 9:4 Tore • 7 Punkte

3. Colditz • 9:9 Tore • 3 Punkte

4. Großbardau • 3:18 Tore • 0 Punkte

Vorrunde – Staffel B

FC Grimma Allstars – FC Bad Lausick 2:5

0:1, 0:2 P. Richter (3., 7.), 0:3 E. Ziffert (10.), 1:3 Brand (11.), 1:4, 1:5 Fliegner (11., 12.), 2:5 Behring (12.)

Hohnstädter SV – SSC Weißenfels 1:5

0:1 Zozulia (4.), 0:2, 0:3 Wiemer (5., 6.), 0:4, 0:5 M. Beyer (6., 10.), 1:5 T. Beyer (11.)

FC Grimma Allstars – Hohnstädter SV 4:3

0:1 Vogel (2.), 1:1 Brand (3.), 2:1, 3:1 Großmann (4., 5.), 4:1 Baumgart (6.), 4:2 Brebeck (7.), 4:3 Ritter (10.)

FC Bad Lausick – SSC Weißenfels 0:5

0:1 Beyer (1.), 0:2 Schneider (5.), 0:3 Zozulia (7.), 0:4 Wiemer (9.), 0:5 Zozulia (12.)

SSC Weißenfels – FC Grimma Allstars 4:1

1:0 Zozulia (2.), 2:0 Wiemer (6.), 3:0 Schneider (7.), 3:1 Behring (9.), 4:1 Shoshi (12.)

Hohnstädter SV – FC Bad Lausick 1:3

0:1 Fliegner (1.), 0:2 E. Ziffert (2.), 0:3 P. Richter (4.), 1:3 Beyer (12.)

Abschlusstabelle Staffel B

1. Weißenfels • 14:2 Tore • 9 Punkte

2. Bad Lausick • 8:8 Tore • 6 Punkte

3. Grimma Allstars • 7:12 Tore • 3 Punkte

4. Hohnstädt • 5:12 Tore • 0 Punkte