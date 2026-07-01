Kurz vor Trainingsstart: Zwei zugesagte Spieler verließen Römstedt Nur zwei Tage vor dem Trainingsauftakt verlor Landesliga-Aufsteiger MTV Römstedt trotz vorheriger Zusagen zwei Spieler an den Bezirksligisten Teutonia Uelzen und reagierte mit großer Enttäuschung. von FuPa Lüneburg · Heute, 10:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Steffi Rathje

Der MTV Römstedt hat auf Instagram den Wechsel von Niklas Witzke und Lasse Schubert zum Bezirksligisten Teutonia Uelzen bekanntgegeben. Besonders überrascht zeigte sich der Verein darüber, dass beide Spieler ihren Verbleib für die neue Saison bereits zugesagt und bestätigt hatten. Umso unerwarteter kam der Wechsel nur zwei Tage vor dem Trainingsauftakt.

Vor allem der Abschied von Lasse Schubert trifft den Landesliga-Aufsteiger. „Er war nicht nur absoluter Stammspieler, sondern auch ein wichtiger Führungsspieler, der auf und neben dem Platz viel Verantwortung übernommen und das Mannschaftsgefüge maßgeblich geprägt hat. Sein Wechsel ist für uns ein großer sportlicher und menschlicher Verlust“, beschreibt sportlicher Leiter Torben Tutas die Bedeutung des Spielers im Instagram-Post. Enttäuschung über den späten Wechsel

Nach Angaben des MTV Römstedt sorgte der kurzfristige Vereinswechsel nicht nur beim Verein, sondern auch innerhalb der Mannschaft für Enttäuschung. Trainer, Verantwortliche und Mitspieler hätten auf die gegebenen Zusagen vertraut und ihre Planungen entsprechend ausgerichtet. Gerade für die Mitspieler, die sich auf die gemeinsame Saison vorbereitet und aufeinander verlassen hätten, sei der späte Wechsel nur schwer nachzuvollziehen gewesen. Der Verein betonte, dass Verlässlichkeit und gegenseitiges Vertrauen wichtige Werte im Mannschaftssport seien. Deshalb habe die Entscheidung bei vielen Beteiligten Enttäuschung ausgelöst.