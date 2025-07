Kurz vor Trainingsauftakt: Eintracht Ahaus schlägt nochmal doppelt zu

Wilkes bringt Westfalenliga-Erfahrung mit

Trotz seines noch jungen Alters, der Neuzugang vom SV Gescher ist 25 Jahre jung, bringt Michel Wilkes eine wichtige Komponente in die Ahauser Mannschaft. Denn mit der SpVgg Vreden sammelte Wilkes bereits erste Einsätze in der neuen Spielklasse der Eintracht. In der Spielzeit 2019/20 kam er auf 14 Einsätze in der Westfalenliga und erzielte dabei drei Treffer. In den darauffolgenden Jahren schraubte Wilkes den fußballerischen Aufwand zu Gunsten seiner Meisterausbildung zurück, kam vorwiegend in der Vredener Reserve zum Zug. Im Sommer 2022 folgte der Wechsel zum Bezirksligisten SV Gescher, für den Wilkes in den vergangenen drei Jahren gut 40 Spiele bestritt.