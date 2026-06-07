Kurz vor Schluss kassiert SV Friedrichsfeld den Knockout

Der letzte Spieltag bot genau das Drama, das sich in den vergangenen Wochen angedeutet hatte. Mit Westfalia Anholt, der SV Friedrichsfeld, Alemannia Pfalzdorf und TuS Stenern beendeten gleich vier Mannschaften die Saison mit 40 Punkten. Da in dieser Konstellation die direkten Vergleiche unter den punktgleichen Teams entscheidend sind, musste eine Sondertabelle gebildet werden.
Der große Gewinner dieser Rechnung ist Westfalia Anholt. Der Aufsteiger erledigte seine Pflichtaufgabe bei Viktoria Goch II mit einem 4:2-Erfolg und kletterte noch auf Rang 14. Damit hält Anholt die Klasse direkt.
Für die SV Friedrichsfeld verlief der Nachmittag dagegen bitter. Obwohl die Mannschaft von Trainer Tim Schubert bei Vizemeister Sportfreunde Broekhuysen lange ein 0:0 hielt, entschied der späte Treffer von Noah Christian Thier die Partie zugunsten der Gastgeber. Weil Friedrichsfeld anschließend in der Vierer-Sondertabelle den schlechtesten Wert aufwies, fiel die Mannschaft auf Rang 15 zurück und muss nun in die Abstiegsrelegation. Gegner dort: Viktoria Buchholz.
Bereits als Meister feststehend ließ VfL Rhede auch am letzten Spieltag nichts anbrennen. Vor 350 Zuschauern gewann die Mannschaft von Niklas Schemmer bei Sportfreunde 97/30 Lowick mit 3:0. Leon Franken, Qwenn Landzaat und Elias Francesco Librandi sorgten für die Treffer.
Damit beendet Rhede die Saison mit 77 Punkten souverän auf Platz eins und steigt direkt in die Landesliga auf. Sportfreunde Broekhuysen folgt mit 68 Punkten auf Rang zwei und geht in die Aufstiegsrelegation.
Parallel kämpfte die SV Friedrichsfeld bei Sportfreunde Broekhuysen um jeden Meter. Lange sah es danach aus, als könnten die Gäste zumindest einen wichtigen Punkt mitnehmen. Erst drei Minuten vor dem Ende erlöste Noah Christian Thier die Hausherren mit dem Treffer zum 1:0.
Broekhuysen sicherte damit die Vizemeisterschaft und den Relegationsplatz zur Landesliga. Für Friedrichsfeld begann anschließend das große Rechnen. Am Ende reichte es trotz 40 Punkten nicht zum direkten Klassenerhalt.
Bei Viktoria Goch II geriet Anholt zunächst sogar in Rückstand. Marvin Kürbs traf nach 29 Minuten zum 1:0 für die Gastgeber. Die Antwort ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Thorben Versteegen verwandelte nur zwei Minuten später einen Foulelfmeter zum Ausgleich.
Nach dem Seitenwechsel übernahm Anholt die Kontrolle. Filipe Oliveira Leite drehte die Partie (55.), ehe Daniel Buscher und Tugay Mushin Cemil Haberci den Vorsprung auf 4:1 ausbauten. Der Treffer von Kai Jaschek zum 2:4-Endstand änderte nichts mehr am Happy End für die Gäste.
Der bereits abgestiegene SV Haldern verabschiedete sich trotz einer engagierten Leistung mit einer weiteren Niederlage aus seinem letzten Heimspiel. Gegen den TSV Weeze entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit insgesamt neun Treffern. Die Gäste gingen durch Yannick Gorthmanns früh in Führung (14.), doch Karl Isling antwortete nur zwei Minuten später zum 1:1. Anschließend legte Weeze mehrfach vor: Julian Kühn traf zum 2:1 (22.), ehe Veit Boßmann erneut ausglich (31.).
Noch vor der Pause sorgten Gorthmanns (36.) und Kühn (42.) für eine Zwei-Tore-Führung der Gäste, doch Linus Meier verkürzte in der Nachspielzeit auf 3:4. Nach dem Seitenwechsel machte Weeze schließlich alles klar. Kühn schnürte mit seinem dritten Treffer des Tages den Dreierpack (53.), ehe Joker Eron Kashtanjeva zum 6:3-Endstand traf (64.).
Für den TSV bedeutet der Sieg den Sprung auf 48 Punkte und Rang sechs. Damit haben die Gäste die Chance, die Saison im oberen Tabellendrittel abzuschließen. Haldern bleibt trotz der achtbaren Offensivleistung bei 29 Punkten und steht bereits als Absteiger fest.
Der SV Rindern hat sich mit einer beeindruckenden Offensivleistung den fünften Tabellenplatz gesichert. Gegen den Hamminkelner SV lagen die Gastgeber bereits zur Pause komfortabel vorne und bauten den Vorsprung nach dem Seitenwechsel konsequent aus.
Mann des Tages war Mika Winkler, der mit seinen Treffern in der 21. und 36. Minute die Weichen früh auf Sieg stellte. Nach Wiederbeginn erhöhte zunächst Philipp Roosen auf 3:0 (49.), ehe Maximilian Janssen mit dem 4:0 (53.) die Vorentscheidung besorgte. Zwar verkürzte Lars Ortius für die Gäste (66.), doch Rindern antwortete sofort. Janssen traf erneut zum 5:1 (68.), nur eine Minute später erhöhte Mohamad Al Ahmad sogar auf 6:1 (69.). Der Treffer von Gianluca Klein zum 6:2-Endstand (71.) hatte lediglich statistischen Wert.
Durch den Erfolg verbessert sich Rindern auf 52 Punkte und festigt Rang fünf. Der Hamminkelner SV bleibt bei 47 Zählern auf Platz sieben und kann am letzten Spieltag nur noch begrenzt Einfluss auf seine Endplatzierung nehmen.
Die weiteren Ergebnisse:
33. Spieltag
Sa., 30.05.26 16:00 Uhr Hamminkelner SV - Viktoria Goch II 5:0
So., 31.05.26 13:00 Uhr SGE Bedburg-Hau zg. - SV Haldern 2:1
So., 31.05.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - Sportfreunde Broekhuysen 1:1
So., 31.05.26 15:00 Uhr TuS Stenern - DJK Twisteden 1:3
So., 31.05.26 15:00 Uhr TuS Xanten - Borussia Veen 1:1
So., 31.05.26 15:00 Uhr TSV Weeze - SV Blau-Weiß Dingden II 2:2
So., 31.05.26 15:00 Uhr VfL Rhede - SV Rindern 5:0
So., 31.05.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Alemannia Pfalzdorf 5:1
So., 31.05.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Sportfreunde 97/30 Lowick 3:1
34. Spieltag
Fr., 05.06.26 19:30 Uhr SV Haldern - TSV Weeze
Sa., 06.06.26 16:00 Uhr SV Rindern - Hamminkelner SV
So., 07.06.26 13:00 Uhr Borussia Veen - SGE Bedburg-Hau zg.
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Kevelaerer SV
So., 07.06.26 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - VfL Rhede
So., 07.06.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - TuS Xanten
So., 07.06.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - TuS Stenern
So., 07.06.26 15:30 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 07.06.26 15:30 Uhr Viktoria Goch II - Westfalia Anholt