Kurz vor Schluss kassiert SV Friedrichsfeld den Knockout

Saison der SV Friedrichsfeld geht weiter. – Foto: Pascal Derks

Der letzte Spieltag bot genau das Drama, das sich in den vergangenen Wochen angedeutet hatte. Mit Westfalia Anholt, der SV Friedrichsfeld, Alemannia Pfalzdorf und TuS Stenern beendeten gleich vier Mannschaften die Saison mit 40 Punkten. Da in dieser Konstellation die direkten Vergleiche unter den punktgleichen Teams entscheidend sind, musste eine Sondertabelle gebildet werden.

Der große Gewinner dieser Rechnung ist Westfalia Anholt. Der Aufsteiger erledigte seine Pflichtaufgabe bei Viktoria Goch II mit einem 4:2-Erfolg und kletterte noch auf Rang 14. Damit hält Anholt die Klasse direkt.

Für die SV Friedrichsfeld verlief der Nachmittag dagegen bitter. Obwohl die Mannschaft von Trainer Tim Schubert bei Vizemeister Sportfreunde Broekhuysen lange ein 0:0 hielt, entschied der späte Treffer von Noah Christian Thier die Partie zugunsten der Gastgeber. Weil Friedrichsfeld anschließend in der Vierer-Sondertabelle den schlechtesten Wert aufwies, fiel die Mannschaft auf Rang 15 zurück und muss nun in die Abstiegsrelegation. Gegner dort: Viktoria Buchholz.