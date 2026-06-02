Kurz vor Schluss: In der Bezirksliga gibt es einen Rückzug In der Bezirksliga Niederrhein hat es im Mai noch einen weiteren Rückzug gegeben - und damit auch einen Absteiger: Der SV Wermelskirchen hat seine Mannschaft abgemeldet. von André Nückel · Heute, 09:11 Uhr · 0 Leser

Es geht ohne Wermelskirchen zu Ende. – Foto: Peter Teinovic

In der Bezirksliga Niederrhein hat es einen weiteren Rückzug gegeben - und damit ist nicht die SGE Bedburg-Hau gemeint, die nach dem letzten Spieltag in der Gruppe 4 ihr Team zurückzieht und ans Tabellenende als erster Absteiger wandert. Gemeint ist der frühere Landesliga-Klub SV Wermelskirchen, der Mitte Mai die Abmeldung eingereicht hat. Seither werden die Partien gegen den Klub aus der Gruppe 2 gewertet.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Spiele gegen Wermelskirchen gewertet Warum der Rückzug in der offiziellen Tabelle noch nicht berücksichtigt ist, ist unbekannt. Immerhin steht die Abmeldung des Klubs seit bald drei Wochen fest. Gespielt hat Wermelskirchen letztmals am 10. Mai beim 0:2 gegen Türkgücü Velbert. Sportlich hätte es für den Klassenerhalt in der Bezirksliga reichen können. Im Mai gibt es bekanntlich die Besonderheit, dass die Punkte aus den Duellen gegen eine abgemeldete Mannschaft nicht annulliert und die offenen Partien entsprechend mit 2:0 gewertet werden. Der FSV Vohwinkel und der SV Solingen haben bereits drei Zähler via 2:0-Wertung erhalten, am letzten Spieltag darf sich auch der TSV Ronsdorf über geschenkte Punkte „freuen“ - die Saison ist für Ronsdorf damit schon beendet.

DV Solingen II rückt auf Nichtabstiegsplatz vor Auswirkungen auf die Tabelle gibt es natürlich auch: Wie auf FuPa berücksichtigt ist, wandert Wermelskirchen auf Rang 18 und ist damit der erste Absteiger. DV Solingen II springt auf einen Nichtabstiegsplatz, und der SSV Berghausen ginge in die Relegation. Berghausen ist derzeit punktgleich mit der SG Hackenberg, auch DV Solingen II kann am letzten Spieltag noch direkt absteigen oder auf den Relegationsplatz fallen. Ob es dazu kommt, könnt ihr auf FuPa verfolgen. Nach FuPa-Informationen soll der Rückzug in der kommenden Amtlichen Mitteilung des Fußballverbands Niederrhein dann auch offiziell seitens der Staffelleitung verkündet werden.