Benjamin Waidele (rechts) rettete der SSV Glött auf den letzten Drücker noch einen Zähler. – Foto: Benjamin Rößle

Kurz vor Schluss holt die SSV Glött den ersten Punkt Kreisligist kommt im Derby gegen Altenmünster noch zum 1:1 +++ Balzhausen geht auch in Scheppach leer aus +++ Türk Gücü Lauingen übernimmt die Spitze Verlinkte Inhalte KL West Ziemetshsn. FC Günzburg Thannhausen SC Bubesheim + 10 weitere

Die SSV Glött hat im Derby gegen den SC Altenmünster noch ganz spät das 1:1 erzielt und so den ersten Saisonpunkt in der Kreisliga West eingefahren. Damit gaben die Lilien auch die rote Laterne ab, die brennt nun beim TSV Balzhausen. Neuer Spitzenreiter ist Türk Gücü Lauingen durch das 4:0 gegen den TSV Ziemetshausen.



Im heimischen Lilienstadion trennte sich SSV Glött mit 1:1 vom SC Altenmünster. Zunächst tat sich im Derby wenig, erst in der letzten halben Stunde wurde es lebhafter. Marco Kalkbrenner brachte den SCA in der 66. Minute per Kopfball nach einer Flanke von Jonas Roth in Führung. In der 80. Minute erhielt Glötts Mehmet Taner eine Zeitstrafe. Doch das warf die Lilien nicht aus der Bahn. In der Nachspielzeit köpfte Benjamin Waidele nach einer Flanke von Stephan Ansbacher noch zum 1:1 ein.Schiedsrichter: Lukas Fischer (Freihalden) - Zuschauer: 125



Der Bezirksliga-Absteiger FC Günzburg zog gegen den Nachbarn SC Bubesheim mit 1:2 den Kürzeren. In der 13. Minute brachte Emirhan Aglar den SCB zunächst in Führung. Doch Jan Wiedemann glich nach einer Vorlage von Tibor Petrik in der 37. Minute aus. Nur zwei Minuten später drehte Daniel Kraft das Spiel zugunsten Bubesheims, als er das 1:2 nachlegte. Davon erholte sich Günzburg nicht mehr.Schiedsrichter: Pascal Petermann (Holzheim) - Zuschauer: 400



Im Mindelstadion setzte sich die TSG Thannhausen mit 3:1 gegen Türkiyemspor Krumbach durch. In der Partie war gleich Feuer. Bereits in der 8. Minute traf Ahmet Cam per Kopf nach einem Eckball von Andreas Beckmann zum 1:0. Krumbach forderte in der 18. Minute einen Elfmeter, doch Schiedsrichter Luca Berger entschied sich korrekt gegen einen Strafstoß. Thannhausen dominierte das Spiel und erhöhte in der 26. Minute durch Patrik Merkle auf 2:0. Meric Capar gelang an alter Wirkungsstätte zwar der Krumbacher Anschlusstreffer (29.), doch in der Schlussphase sicherte Cam mit seinem zweiten Treffer in der 90. Minute den 3:1-Sieg.Schiedsrichter: Luca Berger (Höchstädt) - Zuschauer: 200



Der SV Scheppach zeigte sich nach dem 0:9-Debakel von Neuburg gut erholt und besiegte den TSV Balzhausen mit 4:0. Bereits in der dritten Minute brachte Georghe-Daniel Azamfirei den SVS nach einem Freistoß in Führung. Auch in die zweite Halbzeit startete Scheppach gut. In der 48. Minute erhöhte Mathias Kraus nach einem Pass von Azamfirei auf 2:0. In der 66. Minute war es erneut Azamfirei, der den Torschützen Paul Rutkowski mit einem Steilpass bediente - 3:0. Den Schlusspunkt setzte Magnus Köhler in der Nachspielzeit, als er einen abgeblockten Schuss zum 4:0 abstaubte.Schiedsrichter: Manfred Oppold (Illerrieden) - Zuschauer: 100

Wiesenbachs Torwart Luca Weiß kommt im eigenen Strafraum gegen Offingens Daniel Schönberger zu spät. Den anschließenden Foulelfmeter verwandelte David Süß zum zwischenzeitlichen 2:0. – Foto: Ernst Mayer



Der TSV Offingen gewann das Verfolgerduell gegen die SpVgg Wiesenbach mit 3:0. Spielertrainer Maximilian Braun brachte den TSV in der 11. Minute nach einer Flanke von Stefan Wohnlich in Führung. Ein Elfmeter, verwandelt von David Süß in der 24. Minute, bedeutete das 2:0. In der 80. Minute setzte Daniel Schönberger den Schlusspunkt zum 3:0, vorbereitet von Süß.Schiedsrichter: Gordan Gomoll (Aichach) - Zuschauer: 90

Im Spitzenspiel setzte sich der Türk Gücü Lauingen gegen den TSV Ziemetshausen deutlich durch. Beim 4:0-Erfolg mussten die Besucher zunächst auf Tore warten. Nach dem Seitenwechsel übernahm Türk Gücü das Kommando: Ghazi Askar erzielte in der 48. Minute das 1:0 per Kopf. Dann startete Ozan Safak durch. In der 68. Minute erhöhte er auf 2:0, bevor er in der 85. Minute dritten Treffer nachlegte. In der Nachspielzeit machte er den lupenreinen Hattrick mit dem 4:0 perfekt.

Schiedsrichter: Tobias Sing (Dillingen) - Zuschauer: 90