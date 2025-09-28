Kurz vor Schluss darf der TSV Kottern doch jubeln

Große Erleichterung beim TSV Kottern. Nach dem Trainerwechsel unter der Woche feierte der Süd-Bayernligist mit dem 1:0-Erfolg beim FC Sturm Hauzenberg das dringend benötigte Erfolgserlebnis. Der Sieg hat noch einen Nebeneffekt, denn der Spieltag zählte als erste Qualirunde für den Toto-Pokal. Und so zogen auch der FC Gundelfingen (5:1 gegen den FC Deisenhofen) und der TSV Landsberg (3:2 beim TSV Nördlingen) in die nächste Runde ein. Der FC Pipinsried musste nach dem 1:1 beim SV Schalding-Heining noch ins Elfmeterschießen und setzte sich dabei durch.
Der TSV Kottern hat den Abwärtstrend vorerst gestoppt. Beim Debüt des neuen Trainers Andreas Maier gewannen die Oberallgäuer mit 1:0 beim Schlusslicht FC Sturm Hauzenberg. „Ich habe mich riesig für die Mannschaft gefreut. Sie haben sich für ihren Einsatz und den Willen den sie über 90 Minuten gezeigt haben, belohnt,“ so Maier nach dem Spiel, der weiter ausführte: „Es hat mir auch gezeigt, dass das, was wir in unserer ersten gemeinsamen Woche erarbeitet haben, gefruchtet hat. Aber es war nur ein erster Schritt.“
Ein spielerisches Highlight zeigten beide Mannschaften nicht. Es entwickelte sich ein intensiv geführtes Spiel mit vielen Zweikämpfen auf beiden Seiten, bei dem sich das Geschehen hauptsächlich im Mittelfeld abspielte. Torszenen waren Mangelware. Die zweite Halbzeit gehörte dann dem TSV. Hauzenberg kam zu keiner Torchance mehr. Trotz der spielerischen Überlegenheit konnte der TSV Kottern daraus zunächst kein Kapital schlagen. Doch kurz vor Schluss erzielte Noah Hackenschmidt das 0:1 mit einem Schuss aus gut 20 Metern. (beß)
Schiedsrichter: Tim Grunert (Mallersdorf-Pfaffenberg) - Zuschauer: 310
Tor: 0:1 Noah Hackenschmidt (88.)
Der SV Schalding-Heining und der FC Pipinsired boten ein intensives und unterhaltsames Duell, das letztlich 1:1 endete. Schon früh sorgte Pipinsrieds Florian Gebert für Gefahr, als er aus der Distanz abzog und SVS-Keeper Herzig zur Parade zwang (2.). Die Schaldinger hatten dann eine große Gelegenheit, als Bekaj auf Dorfner durchsteckte, dessen Abschluss jedoch zu harmlos ausfiel (13.). Kurz vor der Pause dann noch einmal Aufregung: Gallmaier kam nach einer Flanke zum Kopfball, doch FCP-Keeper Engl verhinderte mit starker Reaktion den Rückstand.
Die zweite Hälfte begann wie die erste endete: mit einer Großchance für Schalding. Mosers Abschluss war jedoch zu ungefährlich. Auch danach drängten die Hausherren, doch das Tor fiel auf der anderen Seite: Nach einem Freistoß kam Gebert an den Ball und bugsierte ihn zum 0:1 über die Linie. Die Antwort des SVS ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Nur drei Minuten später nutzte Patrick Drofa eine Flanke und köpfte zum verdienten 1:1 ein. Beide Teams suchten in der Folge den Sieg, doch es blieb es beim leistungsgerechten 1:1. (leha)
Schiedsrichter: Florian Fleischmann (Kreith/Pittersberg) - Zuschauer: 417
Tore: 0:1 Florian Gebert (60.), 1:1 Patrick Drofa (63.)
Der TSV Nördlingen machte es zwar noch einmal spannend, doch letztlich kam die Aufholjagd zu spät. Gegen den TSV Landsberg kassierten die Rieser mit 2:3 die erste Heimniederlage der laufenden Saison.
Nach einer halben Stunde schien das 0:1 fällig, als Maximilian Berwein auf Benito Alisanovic spielte, der jedoch vorbei zielte. Wenig später war es dann aber passiert: Maximilian Seemüller spielte auf Daniele Sgodzaj, der mit einem Flachschuss erfolgreich war. Verloren wurde das Spiel aus Nördlinger Sicht durch einen Doppelschlag anfangs der zweiten Hälfte. Dem 0:2 ging ein Ballverlust auf Höhe der Mittellinie voraus. Lukas Bettrich schnappte sich die Kugel, lief ungehindert Richtung Tor und bedient letztlich Maximilian Seemüller. Zwei Minuten später fiel das 0:3. Diesmal bereitete Seemüller vor und Benedikt Auburger brauchte nur noch das Tor zu treffen.
Das Spiel schien entschieden, auch wenn die Rieser weitere Chancen erspielten. In der Nachspielzeit fiel dann noch das 1:3. Simon Gruber hatte den Kopfballtreffer von Alexander Schröter vorbereitet. Drei Minuten später fiel sogar noch das 2:3 durch Schröter, als die Landsberger den Ball trotz mehrfacher Versuche nicht aus der Gefahrenzone brachten. Für mehr war es aus Nördlinger Perspektive aber schon zu spät. (jais) Lokalsport RN
Schiedsrichter: Fridolin Hiefner (Finning) - Zuschauer: 420
Tore: 0:1 Daniele Sgodzaj (32.), 0:2 Maximilian Seemüller (49.), 0:3 Benedikt Auburger (51.), 1:3 Alexander Schröter (90.+2), 2:3 Alexander Schröter (90.+4)
Bis kurz vor Schluss roch es nach einem Punktgewinn für Türkspor Augsburg, dann aber verwandelte Lukas Riglewski einen Elfmeter und sorgte damit für den 2:1-Sieg des SV Heimstetten. Während die Augsburger zum siebten Mal in elf Spielen als Verlierer vom Platz gingen.
Das frühe 1:0, das Rückkehrer Yamin H-Wold für Heimstetten erzielt hatte, steckte das Team von Trainer Servet Bozdag noch weg. Im zweiten Abschnitt rückte dann Meriton Vrenezi, der nach fünfwöchiger Pause erstmals wieder einsatzbereit war, in den Fokus. Erst knallte er den Ball bei einem Elfmeter an die Latte, dann sorgte er für das 1:1. Für einen Punktgewinn Türkspors sollte das trotzdem nicht reichen.
Schiedsrichter: Michael Freund (Perlesreut) - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Yamin H-Wold (20.), 1:1 Meriton Vrenezi (72.), 2:1 Lukas Riglewski (86./Foulelfmeter)
Bes. Vorkommnis: Meriton Vrenezi (Türkspor Augsburg) verschießt Foulelfmeter (56.).
Im Lager des FC Gundelfingen war die Stimmung nach dem Heimspiel gegen den FC Deisenhofen bestens. Was angesichts des 5:1-Erfolgs wenig überrascht. „Wir waren gleich gedanklich voll da, haben durch das aggressive Anlaufen viele Bälle erobert und eine richtig gute erste Halbzeit gespielt“, so FCG-Coach Thomas Rudolph. Was aber noch überraschender war: der Aufsteiger verwertete seine Chancen. Und selbst wenn sie mal eine wie durch Kevin Lochbrunner (22.) oder Simon Achatz (28./Latte) liegen ließen, ging es gleich weiter – und wenig später lag der Ball dann im Netz. Der „Dosenöffner“ war das 1:0 von Niklas Fink, der im Mittelfeld den Ball eroberte und flach im Tor versenkte. War es für Fink der erste Saisontreffer, feierte wenig später Nico Frisch sogar seine Torpremiere in einem Punktspiel – und legte gleich noch per Kopf das 3:0 von Jeremias Seibold auf.
Dabei war Deisenhofen keineswegs ein Spielball der Gundelfinger, doch defensiv leisteten sich die Oberbayern zu viele Aussetzer. Noch auf dem Platz besprachen sie die Strategie für die zweite Halbzeit – und schöpften nach Wiederanpfiff durchaus Hoffnung. Denn nach der Ecke von Yasin Yilmaz lag der Ball plötzlich im FCG-Tor. Allerdings hatte kein Deisenhofer Keeper Tobias Werdich bezwungen, der Ball prallte vom Schienbein seines Mitspielers Niklas Fink zum 3:1 über die eigene Linie. Dass Fink später darüber ebenso wie über die Bezeichnung „Doppel-Torschütze“ lachen konnte, lag an der Reaktion der Grün-Weißen. Der eingewechselte Jonas Schneider wurde im Strafraum gelegt. Den Elfmeter verwandelte Mehmet Fidan zum 4:1. Für den Schlusspunkt sorgte David Spizert, der ebenfalls von der Bank gekommen war.
Schiedsrichter: Holger Hofmann (Langenfeld) - Zuschauer: 410
Tore: 1:0 Niklas Fink (17.), 2:0 Nico Frisch (22.), 3:0 Jeremias Seibold (35.), 3:1 Niklas Fink (52./Eigentor), 4:1 Mehmet Ali Fidan (76./Foulelfmeter), 5:1 David Spizert (88.)