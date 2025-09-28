Kurz vor Schluss darf der TSV Kottern doch jubeln

Im Lager des FC Gundelfingen war die Stimmung nach dem Heimspiel gegen den FC Deisenhofen bestens. Was angesichts des 5:1-Erfolgs wenig überrascht. „Wir waren gleich gedanklich voll da, haben durch das aggressive Anlaufen viele Bälle erobert und eine richtig gute erste Halbzeit gespielt“, so FCG-Coach Thomas Rudolph. Was aber noch überraschender war: der Aufsteiger verwertete seine Chancen. Und selbst wenn sie mal eine wie durch Kevin Lochbrunner (22.) oder Simon Achatz (28./Latte) liegen ließen, ging es gleich weiter – und wenig später lag der Ball dann im Netz. Der „Dosenöffner“ war das 1:0 von Niklas Fink, der im Mittelfeld den Ball eroberte und flach im Tor versenkte. War es für Fink der erste Saisontreffer, feierte wenig später Nico Frisch sogar seine Torpremiere in einem Punktspiel – und legte gleich noch per Kopf das 3:0 von Jeremias Seibold auf.

Dabei war Deisenhofen keineswegs ein Spielball der Gundelfinger, doch defensiv leisteten sich die Oberbayern zu viele Aussetzer. Noch auf dem Platz besprachen sie die Strategie für die zweite Halbzeit – und schöpften nach Wiederanpfiff durchaus Hoffnung. Denn nach der Ecke von Yasin Yilmaz lag der Ball plötzlich im FCG-Tor. Allerdings hatte kein Deisenhofer Keeper Tobias Werdich bezwungen, der Ball prallte vom Schienbein seines Mitspielers Niklas Fink zum 3:1 über die eigene Linie. Dass Fink später darüber ebenso wie über die Bezeichnung „Doppel-Torschütze“ lachen konnte, lag an der Reaktion der Grün-Weißen. Der eingewechselte Jonas Schneider wurde im Strafraum gelegt. Den Elfmeter verwandelte Mehmet Fidan zum 4:1. Für den Schlusspunkt sorgte David Spizert, der ebenfalls von der Bank gekommen war.

Schiedsrichter: Holger Hofmann (Langenfeld) - Zuschauer: 410

Tore: 1:0 Niklas Fink (17.), 2:0 Nico Frisch (22.), 3:0 Jeremias Seibold (35.), 3:1 Niklas Fink (52./Eigentor), 4:1 Mehmet Ali Fidan (76./Foulelfmeter), 5:1 David Spizert (88.)