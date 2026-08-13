Der VfB Speldorf hat seine zweite Mannschaft zurückgezogen. – Foto: Michael Gorke
Kurz vor Saisonstart: Abstiegsplätze von Rückzügen belegt
Am Wochenende startet die Saison in der Kreisliga B1 Duisburg. Schon jetzt ist klar: Sportlich wird es keine Absteiger geben.
von Marcel Eichholz · Heute, 16:15 Uhr · 0 Leser
Der 1. Spieltag ist noch nicht absolviert, da stehen in der Kreisliga B, Gruppe 1, Duisburg schon beide Aufsteiger fest. Innerhalb von kaum 24 Stunden haben zunächst die Sportfreunde Walsum 09 ihre dritte Mannschaft vom Spielbetrieb zurückgezogen, ehe am Donnerstag der VfB Speldorf nachzog und seine Reserve für diese Saison abmeldete. Die beiden sicheren Abstiegsplätze sind damit schon vor dem offiziellen Start in die Spielzeit belegt.
So schnell kann es gehen und aus einer 18er-Liga wird ein Wettbewerb mit nur noch 16 Mannschaften. Immer zwei Mannschaften haben nun also am Wochenende frei und können das Geschehen von der Seitenline verfolgen. Neues Futter gibt es so in jedem Fall für die Überlegungen der Verantwortlichen, die Ligenstruktur im Kreis Duisburg-Mülheim-Dinslaken mittelfristig anzupassen und auf nur noch eine A-Liga-Staffel zu gehen. Zu viele Rückzüge gab es in den vergangenen Jahren.
Das sind die nächsten Spieltage
1. Spieltag
So., 16.08.26 13:00 Uhr TuSpo Saarn 1908 II - 1. FC Mülheim-Styrum II
So., 16.08.26 13:00 Uhr Mülheimer SV 07 III - SV Rot-Weiss Mülheim
So., 16.08.26 13:00 Uhr TuS Viktoria Buchholz III - SV Heißen II
So., 16.08.26 13:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 II - TSV Heimaterde Mülheim
So., 16.08.26 13:00 Uhr TuS Mündelheim II - TuS Union 09 Mülheim
So., 16.08.26 14:30 Uhr Duisburger FV 08 II - VfL Wedau
So., 16.08.26 15:15 Uhr TuRa 88 Duisburg II - Sportfreunde Mülheim
2. Spieltag
So., 23.08.26 11:00 Uhr Sportfreunde Mülheim - Duisburger FV 08 II
So., 23.08.26 13:00 Uhr SV Heißen II - Mülheimer SV 07 III
So., 23.08.26 13:00 Uhr SV Duissern II - TuSpo Saarn 1908 II
So., 23.08.26 13:15 Uhr VfL Wedau - TuS Mündelheim II
So., 23.08.26 15:00 Uhr TS Rahm 06 - SG Duisburg-Süd 98/20 II
So., 23.08.26 15:00 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum II - TuRa 88 Duisburg II
So., 23.08.26 15:15 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - TuS Viktoria Buchholz III
3. Spieltag
Sa., 29.08.26 18:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 II - TuS Union 09 Mülheim
So., 30.08.26 11:00 Uhr Sportfreunde Mülheim - 1. FC Mülheim-Styrum II
So., 30.08.26 13:00 Uhr TuSpo Saarn 1908 II - SV Rot-Weiss Mülheim
So., 30.08.26 13:00 Uhr Mülheimer SV 07 III - TSV Heimaterde Mülheim
So., 30.08.26 13:00 Uhr TuS Viktoria Buchholz III - TS Rahm 06
So., 30.08.26 14:30 Uhr Duisburger FV 08 II - TuS Mündelheim II
So., 30.08.26 15:15 Uhr TuRa 88 Duisburg II - SV Duissern II
4. Spieltag
Fr., 04.09.26 19:45 Uhr TS Rahm 06 - Mülheimer SV 07 III
So., 06.09.26 12:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum II - Duisburger FV 08 II
So., 06.09.26 13:00 Uhr SV Heißen II - TuSpo Saarn 1908 II
So., 06.09.26 13:15 Uhr VfL Wedau - SG Duisburg-Süd 98/20 II
So., 06.09.26 15:00 Uhr TuS Union 09 Mülheim - TuS Viktoria Buchholz III
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Duissern II - Sportfreunde Mülheim
So., 06.09.26 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - TuRa 88 Duisburg II