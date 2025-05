Kurz vor Saisonende: Ammerl hat bei Batavia Passau hingeworfen

Der 28-jährige Offensivmann kam im Sommer 2023 vom SV Schalding-Heining zu den Bataven und verbuchte in der laufenden bemerkenswerte 36 Scorer-Punkte (19 Tore, 17 Vorlagen). In seiner Zeit beim SV Schalding-Heining hatte Ammerl einen Viertliga-Einsatz und bestritt 146 Bezirksliga-Einsätze für die II. Mannschaft, bei denen er sich über 21 Treffer freuen durfte.







"Die Mannschaft und der Verein kennen die Gründe für meinen Entschluss. Ich wünsche dem SC Batavia Passau alles Gute und bedanke mich für die stets einwandfreie Zusammenarbeit in den vergangenen knapp zwei Jahren", sagt Maximilian Ammerl, der vor seinem Engagement am Bayerisch Haibach die U19 des SV Schalding-Heining anleitete und öffentlich nicht näher auf seine Beweggründe eingeht. Der junge Übungsleiter hat nicht vor, eine Pause einzulegen: "Es gibt bereits erste Optionen und ich kann mir gut vorstellen, in der kommenden Saison etwas zu machen. In welcher Funktion das dann sein wird, muss ich mir noch genauer überlegen."





Von Vereinsseite gibt es ebenfalls kein böses Blut. "Wir akzeptieren die Entscheidung von Maxi und bedanken uns für sein Engagement in den vergangenen beiden Jahren. Für seine sportliche und private Zukunft wünschen wir ihm alles Gute", lässt Batavia-Vorstand Aron Csizmadia verlauten. Wer die Ammerl-Nachfolge antreten wird, steht noch nicht fest. "Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung und hoffen zeitnah Vollzug melden zu können", verrät Csizmadia.