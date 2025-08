Kurz vor Saisonbeginn: TBU begrüßt zwei Neuzugänge

Der TB Uphusen strebt die sofortige Landesliga-Rückkehr an. Dafür stießen nun nochmal zwei Akteure aus der Bremen-Liga zum Kader. Die Generalprobe für den Ligastart verlief derweil erfolgreich.

Mit 5:2 gewann der TBU am Freitagabend gegen den TuS Harsefeld II. Dabei lag er nach zehn Minuten mit 0:2 im Hintertreffen. Mamoun Alarbinieh sowie Daniel Reinecke trafen für die Gäste, die anschließend nur noch wenig zu melden hatten. Schon neun Zeigerumdrehungen später stand es nämlich 2:2. Zur Pause führten die spielfreudigen Uphuser sogar mit 4:2. Nach dem Seitenwechsel stellte der bereits im ersten Abschnitt erfolgreiche Patrick Hirsch den 5:2-Endstand her. Dazu trafen Daniel Block, Lewin Peno sowie Tetje Dziubinski, der sein Debüt im Dress des ambitionierten Bezirksligisten feierte.

Sein Wechsel aus Brinkum wurde erst unter der Woche vollzogen. „Auf den offensiven Positionen hatten wir zuletzt Bedarf, und als sich die Möglichkeit ergab, Tetje zu uns zu holen, mussten wir nicht lange überlegen. Umso mehr freue ich mich, meinen ehemaligen Schüler wieder bei mir zu haben", so Trainer Turan Büyükata, der mit Dziubinski schon in der C-Jugend zusammenarbeitete.

Darüber hinaus verpflichtete der TBU nach dem Abgang von Paul Bruno Engelkestock einen zweiten Torhüter. Caner Sahan kehrt von Union 60 zurück an den Arenkamp. Dabei trifft er wieder auf Jasin Jashari. Beide waren in der Saison 2017/18 noch zu Oberliga-Zeiten bereits in Uphusen aktiv. Im Bezirksliga-Auftaktspiel beim TV Oyten (Freitag, 19.30 Uhr) wird Jashari aller Voraussicht nach das Tor hüten.