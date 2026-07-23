Kurz vor Regionalliga-Start: TSV Landsberg holt Mittelfeldmotor zurück „Unfassbar wertvoller Transfer“ von Michel Guddat · Heute, 14:16 Uhr · 0 Leser

Zurück am Lech: Timo Spennesberger, hier im Duell gegen den VfR Garching, wechselt zum TSV Landsberg. – Foto: Jenni Maul/FuPa

Mit Timo Spennesberger kehrt ein alter Bekannter ans Lech-Ufer zurück. Der 28-jährige Mittelfeldspieler verstärkt den TSV Landsberg pünktlich zum Regionalliga-Auftakt.

Die Anspannung steigt am Lech, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Erster Spieltag der Regionalliga Bayern, zum ersten Mal tritt der TSV Landsberg in der vierthöchsten Liga an. Gegner ist der FC Memmingen. Ein Derby zu Beginn, ein Gradmesser im altehrwürdigen Sportzentrum in Landsbergs Innenstadt. Mit dabei ein neues und doch altbekanntes Gesicht. TSV Landsberg holt Timo Spennesberger zurück Kurz vor dem Saisonstart bediente sich das Team von Neu-Coach Rene Schröder gleich doppelt beim SC Wiedenbrück. Daniel Sanchez Ruiz Diaz soll die linke Schiene beackern, Timo Spennesberger soll an seine starken Zeiten als gefährlicher Box-to-Box-Spieler beim TSV anknüpfen.

Von 2022 bis 2024 schnürte „Spenne“ bereits die Schuhe für den damaligen Bayernligisten. 68 Spiele, 17 Tore, und neun Assists stehen für den Dauerbrenner zu Buche, der beim SSV Jahn Regensburg seine Ausbildung genoss. Nach zwei Spielzeiten folgte er dem ehemaligen Landsberg-Trainer und Ex-Profi Sascha Mölders in die Regionalliga West nach Wiedenbrück. Im ersten Jahr kam der 28-Jährige noch auf 21 Einsätze. In der vergangenen Saison konnte „Spenne“ lediglich vier Kurzeinsätze und einen Klassenerhalt auf den allerletzten Meter verbuchen. „Ich bin mit dem Timo schon seit längerer Zeit im Austausch und ich kenne ihn noch aus Landsberger Zeiten“, erklärt Marko Braovac, Sportlicher Leiter beim TSV, gegenüber Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. „Wir waren durchgehend im Kontakt und die letzten zwei Wochen hat das ganze Thema einfach ein bisschen Fahrt aufgenommen.“ Nun ist die Rückkehr perfekt – und beim TSV herrscht spürbare Freude über den Neuzugang: „Wir sind mega happy, dass der Timo bei uns ist.“