Kurz vor Regionalliga-Start: Sven Bender wirft bei Haching hin

Sven Bender verlässt kurz vor Saisonbeginn die SpVgg Unterhaching. – Foto: Sven Leifer/FuPa

Paukenschlag bei der SpVgg Unterhaching! Zwei Wochen vor dem Start in die Regionalliga-Saison 2026/27 steht Haching ohne Trainerteam da. Wie Fussball Vorort/FuPa Oberbayern erfuhr, sollen Sven Bender und sein gesamtes Trainerteam den Rücktritt erklärt haben. Eine offizielle Bestätigung vonseiten des Vereins blieb bislang aus.

Kurz vor Regionalligastart: Sven Bender verlässt Haching

Sven Bender war im Dezember 2024 zunächst als Interimslösung nach der Entlassung von Marc Unterberger in die Pflicht genommen worden. Nach dem Engagement von Heiko Herrlich blieb Bender als Co-Trainer an Bord, bevor er schließlich zum Cheftrainer aufstieg – eine Station, die für den ehemaligen Nationalspieler und BVB-Profi den Einstieg in seine Trainerkarriere markierte.