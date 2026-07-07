Kurz vor Regionalliga-Start: Sven Bender wirft bei Haching hin

Paukenschlag zwei Wochen vor dem Regionalligastart! Haching-Cheftrainer Sven Bender tritt mit seinem gesamten Trainerteam zurück.
Paukenschlag bei der SpVgg Unterhaching! Zwei Wochen vor dem Start in die Regionalliga-Saison 2026/27 steht Haching ohne Trainerteam da. Wie Fussball Vorort/FuPa Oberbayern erfuhr, sollen Sven Bender und sein gesamtes Trainerteam den Rücktritt erklärt haben. Eine offizielle Bestätigung vonseiten des Vereins blieb bislang aus.
Sven Bender war im Dezember 2024 zunächst als Interimslösung nach der Entlassung von Marc Unterberger in die Pflicht genommen worden. Nach dem Engagement von Heiko Herrlich blieb Bender als Co-Trainer an Bord, bevor er schließlich zum Cheftrainer aufstieg – eine Station, die für den ehemaligen Nationalspieler und BVB-Profi den Einstieg in seine Trainerkarriere markierte.
In der Saison 25/26 sammelte der 35-Jährige in 38 Spielen einen Punkteschnitt von 2,08 und führte die Vorstädter nah an den Aufstieg in die 3. Liga, ehe der Verein seinen Aufstiegsverzicht erklärte. Umso bitterer: Bender war in Unterhaching groß geworden, hatte hier mit seinem Zwillingsbruder Lars das Fußballspielen erlernt.
Besonders der Zeitpunkt wirkt kurz vor dem Saisonstart äußerst unglücklich. Das Trainerteam hatte gemeinsam das Trainingslager in Schlanders in Südtirol geleitet, die Vorbereitung bestritten und etliche Testspiele durchgeführt.
Medienberichten zufolge wird Bender als möglicher Trainer des TSV 1860 München gehandelt, der nach dem Absturz in die Regionalliga Bayern offiziell noch ohne Trainer dasteht. Bislang führte U21-Meistertrainer Alper Kayabunar die Regie bei den Löwen. Bender wurde bei den Löwen ausgebildet und schaffte dort den Sprung in den Profibereich, ehe er zu Borussia Dortmund und anschließend Bayer 04 Leverkusen wechselte.