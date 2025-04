– Foto: Jörg Struwe

Kurz vor LSK-Meisterschaft: Schwerverletzter Oelkers beendet Karriere Mit 24 Jahren: Verteidiger zieht Schlussstrich Verlinkte Inhalte Landesliga Lüneburg Lüneburg SK TB Uphusen Michel Oelkers

Der Lüneburger SK Hansa genügt am heutigen Samstag ein Remis gegen den TB Uphusen, um den Aufstieg in die Oberliga einzutüten. Michel Oelkers wird nicht mehr auf dem Spielfeld dabei sein. Er gab im noch jungen Fußballalter in eindrucksvollen Worten sein Karriereende bekannt.

Am 24. März zog sich der Defensivakteur beim ungefährdeten 4:0-Erfolg über Römstedt den bereits fünfte Kreuzbandriss in seiner Laufbahn zu. Damals ging Oelkers - wohl auch aus Routine - noch sehr gelassen mit der erneut schweren Verletzung um, sprach bereits von einem Comeback. Nun steht allerdings fest, dass er nicht mehr aktiv Fußball spielen wird. Via Instagram verkündete der Defensivakteur sein Karriereende, obwohl Aufhören für ihn „nie eine Option" gewesen sei. „Aber nach dem 5. Kreuzbandriss begreift der Kopf langsam, was das Herz wohl nie ganz verstehen wird. Es ist wohl Zeit loszulassen", führte Oelkers aus. Fußball sei für ihn immer mehr als ein Spiel gewesen. „Mehr Freiheit als die Chance mit seinen Freunden kicken zu können, gibt es gar nicht. Und vor allem dieses Gefühl, wenn man auf dem Platz für einen kurzen Moment all seine Sorgen vergessen kann und einfach macht", hieß in seinem Statement, dem sich wohl viele Amateurfußballer anschließen können.

„Jetzt endet etwas, was ich geliebt habe, aber was es mir gegeben hat, bleibt - für immer", so Oelkers abschließend. Dem LSK, wo er den Großteil seine Laufbahn verbrachte, dürfte er wohl verbunden bleiben. Am morgigen Samstag besitzt dieser die Möglichkeit, bereits mit einem Unentschieden im Heimspiel gegen Uphusen die Oberliga-Rückkehr zu sichern. Zur bis dato unangefochtenen Tabellenführung trug Oelkers in dieser Saison mit zehn Einsätzen bei. Mehr Informationen zur Landesliga Lüneburg