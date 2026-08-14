Kurz vor Ligastart: Delay Sports holt Neuzugang aus der Oberliga

Vor dem ersten Landesliga-Spiel am Sonntag hat Delay Sports einen weiteren Neuzugang präsentiert.
Am Sonntag ist es soweit. Nach dem vierten Aufstieg in Serie steht für Delay Sports das erste Landesliga-Spiel der Vereinsgeschichte an. Gegner ist der Köpenicker FC, der in der Vorsaison nur knapp den Aufstieg in die Berlin-Liga mit der verloren gegangenen Relegation verpasste.
Kurz vor dem Ligaauftakt hat Delay Sports nun einen weiteren Neuzugang präsentiert. Fabian Klawa verstärkt den Aufsteiger, muss aber eventuell bis zum Winter auf sein Debüt warten. Wie Andreas Schild, der sportliche Leiter von Delay Sports auf Instagram mitteilte, hat Klawa bisher keine Freigabe bekommen. Sofern es keine Einigung gibt, wird Klawa erst im nächsten Jahr spielen können. Der 20-Jährige, der vor allem als Innen- und Rechtsverteidiger einsetzbar ist, wurde beim SC Staaken und Tennis Borussia ausgebildet. Bei den Lila-Weißen bestritt er schon als A-Jugendlicher seine ersten Oberliga-Spiele, rückte anschließend fest ins erste Team auf. In den vergangenen beiden Spielzeiten bestritt Klawa weitere 49 Partien in der fünften Spielklasse, gehörte in der zurückliegenden Saison zum Stammpersonal der Veilchen.
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