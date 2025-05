Kurz vor Klassenerhalt: Ritterhude gewinnt Kellerduell

Somit blieb der TSV Bassen auch im achten Spiel des laufenden Kalenderjahres sieglos. Am Sonntag tritt der Vorletzte bei der SG Unterstedt an, wo die nächste Niederlage droht. Die TuSG Ritterhude gewann zum dritten Mal in Serie. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz wuchs auf elf Zähler an. Ein Punkt am Freitagabend im Heimspiel gegen Oyten würde bereits zum rechnerischen Klassenerhalt genügen.

