Kurz vor der Ziellinie: Schalding II zieht an Hofkirchen vorbei

Drama pur in der Kreisliga Passau! Die U23 des SV Schalding-Heining hat kurz vor der Ziellinie den SV Hofkirchen noch abgefangen und kehrt somit nach nur einem Jahr zurück in die Bezirksliga. Die Bayernliga-Reserve löste ihre Auswärtsaufgabe bei der DJK Eberhardsberg mit einem souveränen 3:0-Coup, während der als Spitzenreiter ins Saisonfinale gegangene SV Hofkirchen auf eigener Anlage patzte. Troiber, Fürst, Cernota und Kameraden zogen gegen den SV Hohenau mit 1:2 den Kürzeren und müssen sich damit mit der Vizemeisterschaft zufrieden geben, die für den Neuling - die Hidringer-Schützlinge schaffen erst im vergangenen Sommer den Sprung in die Kreisliga - dennoch als großer Erfolg zu werten ist.



Der siegreiche SV Hohenau profitierte davon, dass der punktgleiche FC Tiefenbach zwar den direkten Vergleich gegen die Blau-Weißen gewonnen hat, dieser aufgrund der BFV-Statuten wegen eines Nichtantrittes der Ortmeier-Mannen während der Saison aber als verloren gewertet wird. Seidl, Rödig & Co. müssen nun also versuchen, über die Relegation den Ligaverbleib dingfest zu machen.