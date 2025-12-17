Trainer Polzin darf zufrieden sein – Foto: Roland Schöfer

Kurz vor der Winterpause: HSV und Eintracht unter Zugzwang Bundesliga E. Frankfurt Hamburger SV

Der Hamburger SV empfängt Eintracht Frankfurt am Samstag um 15:30 Uhr im Volksparkstadion. Für beide Mannschaften geht es vor der Winterpause um wichtige Punkte, die Ausgangslagen könnten dabei kaum unterschiedlicher sein. FuPa begleitet die Partie wie gewohnt im ausführlichen Liveticker.

Ein großes Fragezeichen steht vor dem Spiel hinter der personellen Situation von Eintracht Frankfurt. Vor allem defensiv ist Trainer Dino Toppmöller stark eingeschränkt. Arthur Theate fehlt gesperrt, zudem ist der Einsatz von Kapitän Robin Koch aufgrund anhaltender Wadenprobleme fraglich. Sollte auch Koch ausfallen, müsste Frankfurt seine komplette Abwehrzentrale umbauen. Auch im Mittelfeld fehlen wichtige Stammkräfte. Ellyes Skhiri und Farès Chaïbistehen wegen ihrer Teilnahme am Afrika-Cup nicht zur Verfügung. Hugo Larsson ist nach einer Muskelverletzung zwar wieder eine Option, ob er über die volle Distanz gehen kann, ist offen. In der Offensive bleibt die Personallage angespannt, da Jonathan Burkardt und Michy Batshuayi weiterhin verletzt fehlen. Toppmöller sprach im Vorfeld von „dicken Brettern“, die seine Mannschaft bohren müsse, zeigte sich aber vorsichtig optimistisch, zumindest Robin Koch noch rechtzeitig fit zu bekommen. Klar ist jedoch: Die Eintracht reist personell am Limit nach Hamburg.

Sportlich belegt die SGE aktuell Rang sieben in der Bundesliga. Nach einem starken Saisonstart ließ die Form spürbar nach, was vereinsintern kritisch betrachtet wird. Vor allem die Defensive stand zuletzt im Fokus, doch auch offensiv tun sich die Hessen seit der Verletzung von Burkardt schwer. Der jüngste 1:0-Erfolg gegen den FC Augsburg beendete eine Serie von vier sieglosen Ligaspielen, brachte jedoch nur bedingt Entlastung. Eine weitere Niederlage würde den Druck vor der Winterpause erhöhen, während ein Auswärtssieg den Anschluss an die Europapokalplätze sichern würde. Der Hamburger SV steht als Aufsteiger auf Platz 14 und kann mit dem bisherigen Saisonverlauf insgesamt zufrieden sein. Zwar fiel das 1:4 zuletzt in Hoffenheim deutlich aus, insgesamt präsentierte sich der HSV jedoch stabil. Besonders im Volksparkstadion sammelten die Hamburger zuletzt wichtige Punkte und holten sieben Zähler aus den vergangenen drei Heimspielen, darunter ein Unentschieden gegen Borussia Dortmund. Diese Heimstärke, gepaart mit der angespannten Personallage der Gäste, könnte aus Hamburger Sicht zum entscheidenden Faktor werden.