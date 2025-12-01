Kurz vor der Winterpause: Big Points für Hedefspor & Mengede

Herbede bleibt oben dran und festigt Platz sechs mit einem souveränen 3:1-Heimsieg gegen den Tabellen-13. FC Sarajevo. Nach einer torlosen ersten Hälfte traf zunächst Parker zur Führung, doch die Gäste glichen schnell aus. Herbede hatte jedoch die passende Antwort parat und belohnte sich dank hoher Intensität und Effizienz vor dem Tor noch mit zwei weiteren Treffern. Sarajevo rutscht durch die Niederlage noch tiefer in den Abstiegskampf.

Der Tabellenzweite aus Castrop zeigte beim Schlusslicht Wattenscheid 08 starke Moral. Nach einem frühen Rückstand drehte Castrop das Spiel noch vor der Pause und legte im zweiten Durchgang entschlossen nach. Wattenscheid kämpfte leidenschaftlich, aber in den entscheidenden Momenten war Castrop abgeklärter. Die Gäste bleiben dank des wichtigen Auswärtssiegs härtester Verfolger von Spitzenreiter Westrich.

SV Bommern – Türkiyemspor Bochum 0:2

Türkiyemspor, aktuell Tabellendritter, musste lange Geduld aufbringen, denn Bommern verteidigte den eigenen Strafraum leidenschaftlich. In der Schlussphase setzte sich die spielerische Qualität aber durch und die in der Tabelle klar besser platzierten Bochumer entführten drei verdient Punkte. Für Bommern als Zwölften ein bitterer Ausgang, denn erneut blieb der Ertrag für eine kämpferische Leistung aus.

CF Kurdistan Bochum – BG Schwerin 3:1

Schwerin (Platz 4) kassiert einen herben Rückschlag im Aufstiegsrennen. Kurdistan präsentierte sich vor heimischem Publikum deutlich entschlossener und springt durch den Dreier auf Rang 11 – mit Luft im Keller.

SC Weitmar 45 – SF Bochum-Linden 1:3

Bo-Linden entscheidet das direkte Nachbarschaftsduell um Plätze im Tabellenmittelfeld. Trotz Weitmarer Führung blieb Linden stabil, übernahm zunehmend die Kontrolle und drehte das Spiel verdient. Damit schieben sich die Sportfreunde an Weitmar vorbei und halten den Kontakt zur oberen Hälfte, während Weitmar im engen Verfolgerfeld etwas zurückfällt.

Mengede 08/20 – Westfalia Huckarde 2:1

Ein enorm wichtiger Sieg für den Tabellen-15. Mengede, das mit großem Kampfgeist ein formstarkes Huckarde (Achter) bezwang. Nach früher Rücklage zeigte Mengede Moral, erzielte erst den Ausgleich und schließlich einen umjubelten Siegtreffer. Das Team sendet im Abstiegskampf ein deutliches Lebenszeichen, während Huckarde unverhofft strauchelt.

TuS Heven – TuS Hattingen 0:1

Heven als Fünfter hatte sich mehr ausgerechnet, doch der rivalisierte Tabellenzehnte aus Hattingen zeigte die robustere Spielanlage. Mit konsequenter Defensive und einem zielstrebigen Angriff belohnt sich Hattingen mit drei Punkten und rückt der oberen Tabellenhälfte wieder näher. Für Heven ein unnötiger Rückschlag im Rennen um die Topplätze.

Hedefspor Hattingen – SV Westrich 4:2

Eine der Überraschungen des Spieltags: Der Tabellen-14. Hedefspor schlägt ausgerechnet Spitzenreiter Westrich. Und das ziemlich verdient. Drei Treffer direkt nach der Pause ließen den Favoriten wanken. Zwar kam Westrich noch einmal heran, doch der späte Knockout-Treffer besiegelte die zweite Saisonniederlage. Hedefspor ist damit zwar noch 14.Platz, allerdings ist das rettende Ufer in Sicht. Der SV Westrich verliert dagegen sein drittes Pflichtspiel in Folge. Wenn das so weitergeht, dann ist auch der Megavorsprung bald weg.

Wir wünschen allen Teams der Bezirksliga Westfalen Staffel 10 eine schöne Winterpause.