Kurz vor der Abstimmung: Kritik an Änderungen der Regionalliga-Reform Kurz vor der Abstimmung über die Regionalliga-Reform wurden die Rahmenbedingen für das sogenannte Kompassmodel geändert. Dies stößt auf klare Kritik. von Markus Becker · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Die "Aufstiegsreform 2025" trat das Begehren gleichgestellter Regionalligen los. – Foto: Picture Point LE

Die Abstimmung über die Zukunft der Regionalliga-Reform steht unmittelbar bevor, schon am Montag (29. Juni) soll über die künftige Zusammensetzung der vierthöchsten Spielklasse abgestimmt werden. Doch wenige Tage vor der Entscheidung ist eine kontroverse Debatte entbrannt. Hintergrund ist eine kurzfristige Änderung am sogenannten Kompassmodell, eine der zwei Möglichkeiten, die die betroffenen Gebiete wählen können.

Acht zusätzliche Absteiger als Konsequenz Ursprünglich war das Modell mit vier Staffeln à 20 Mannschaften geplant. In den Unterlagen, die den Vereinen nun vorliegen, ist stattdessen von vier 18er-Staffeln die Rede. Dadurch würden insgesamt acht Startplätze wegfallen. In der Qualifikationssaison 2027/28 müssten entsprechend acht zusätzliche Mannschaften den Gang in die Oberliga antreten. Das Kompassmodell zählt neben dem Regionen-Modell zu den beiden Varianten, die eine Arbeitsgruppe des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) Ende März erarbeitet hatte. Ziel beider Konzepte ist es, künftig allen Regionalliga-Meistern den direkten Aufstieg in die 3. Liga zu ermöglichen. Während das Regionenmodell die bestehenden Staffeln teilweise zusammenführt und die West- und Südwest-Staffel unberührt lässt, würden die vier Ligen beim Kompassmodell jedes Jahr anhand geografischer Kriterien neu zusammengesetzt.

Die kurzfristige Änderung stößt nun jedoch auf deutliche Kritik. "Viele Vereine haben sich über Monate intensiv mit dem Kompassmodell beschäftigt und ihre Positionen auf Basis der ursprünglich vorgestellten Inhalte entwickelt. Wenn wenige Tage vor einer entscheidenden Abstimmung zentrale Bestandteile des Modells verändert werden, ist das weder transparent noch vertrauensbildend“, erklärte Tommy Haeder, Sprecher der Initiative "Aufstiegsreform 2025“, in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Initiative. Auch Florian Egbers, Geschäftsführer des SV Meppen, sieht die Änderungen kritisch. "Aus meiner Sicht wird am Montag über eine Version des Kompassmodells abgestimmt, die sich in wesentlichen Punkten von den ursprünglichen Überlegungen der DFB-Arbeitsgruppe unterscheidet“, erklärte er ebenfalls in einer Pressemitteilung. Die Reduzierung auf 18 Vereine führe dazu, dass künftig vier direkte Absteiger mehr als 20 Prozent einer Staffel ausmachen würden. Zudem fehle vielen Vereinen weiterhin eine ausreichende Informationsgrundlage. "Wer über die Zukunft des Wettbewerbs abstimmen soll, muss die Fakten kennen – genau daran fehlt es aktuell an vielen Stellen.“