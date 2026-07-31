Kurz vor dem Urteil: Der Spielabbruch zwischen Sittensen und Horstedt

– Foto: Nicole Seidl

Wie wird im Falle des Spielabbruchs zwischen Sittensen und Horstedt am letzten Spieltag der vergangenen Saison entschieden? Das Rotenburger Kreissportgericht tagt dazu in den nächsten Tagen.

Hier - zusammen gefasst - noch einmal die "Geschichte" des Falls, der vor gut zwei Monaten - gerade auch in den sozialen Medien - für sehr viel Aufsehen und Aufregung sorgte.

6. Juni 2026, Sittensen trifft am letzten Spieltag der 1. Kreisklasse Süd auf Meister Horstedt. Im Grunde ein bedeutungsloses Spiel, in dem es aber schnell sehr hitzig wird und dann passiert folgendes: Ein Tor für Horstedt fällt. Thian Evers und Mitspieler Leon Holzportz markieren Abseits und nun soll es laut Evers zu einer verbalen Entgleisung eines SV-Akteurs gekommen sein. „Er hat zu uns gesagt, ihr seid ja kleine Schwulis“, so Evers - der als Kapitän eine Regenbogen-Binde trägt - gegenüber der Zevener Zeitung. „Ich fragte nach, was sind wir? Er wiederholte seine Äußerung.“ Und es geht noch weiter: „In der nächsten Situation habe ich zu ihm gesagt, dass ich solche homophoben Äußerungen nicht in Ordnung finde, so etwas hätte hier nichts zu suchen. Seine Antwort: Ich soll mich verpissen, weil ich eine Schwuchtel bin.“

Evers informiert den Unparteiischen Uwe Rautenberg, teilt ihm mit, dass er in der Pause mit seinen Mannschaftskameraden sprechen würde, ob man diese Partie überhaupt fortsetzen sollte. „Der Schiedsrichter hat sich bei mir bedankt, fand unser Ansinnen gut“, so Evers. Und es geschieht tatsächlich: Die Sittenser entscheiden in der Pause, nicht weiterzuspielen. „Unser Verein hat eine klare Haltung zu solchen homophoben, aber auch rassistischen Äußerungen. Sie haben im Verein und auf dem Platz nichts verloren. Dementsprechend haben wir auch gehandelt, wollten mit unserer Entscheidung ein Zeichen setzen“, so Evers.

Es ist ein Spielabbruch, der für Aufsehen sorgt - nicht zuletzt auch in den sozialen Medien, mit vielen, vielen Kommentaren von allen möglichen Seiten. Die Gäste aus Horstedt wehren sich via Instagram gegen die Vorwürfe. „Unsere Spieler wurden wiederholt rassistisch beleidigt und respektlos behandelt“, heißt es dort. „Gleichzeitig wird dann erwartet, dass die Gegenseite ruhig bleibt und keinerlei Reaktion zeigt?“ Und weiter: „Wenn ihr ein Zeichen gegen Homophobie setzen wollt, ist das grundsätzlich richtig und wichtig. Dann solltet ihr euch aber auch mit dem Thema Rassismus auseinandersetzen. Es wirkt widersprüchlich, für Toleranz einzustehen und gleichzeitig rassistische Beleidigungen auf dem Platz zuzulassen oder zu ignorieren.“ Der VfL Sittensen weist wiederum diese Vorwürfe entschieden zurück.

Wenige Tage nach dem Spielabbruch entscheidet der Spielausschuss des Kreis Rotenburg, die Begegnung mit 5:0 für die Gäste aus Horstedt zu werten, dem Vernehmen nach auch weil der Schiedsrichter der Begegnung Uwe Rautenberg diese im Raum stehenden homophoben Äußerungen nicht bestätigen konnte.

Doch der VfL Sittensen legt gegen die Entscheidung des Spielausschusses Einspruch ein. "Dabei geht es uns ausdrücklich nicht um eine nachträgliche Änderung der Spielwertung (...). Vielmehr soll geprüft werden, ob eine Sanktion gegen einen Verein gerechtfertigt ist, der sich gegen homophobe Äußerungen auf dem Spielfeld zur Wehr setzt", so heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung des VfL. (am)