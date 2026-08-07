Kurz vor dem Start: Vorwärts Nordhorn holt Offensiv-Neuzugang

Younan ist in Nordhorn kein Unbekannter. Seine fußballerische Ausbildung begann bei Sparta Nordhorn, wo er bis zu seinem neunten Lebensjahr spielte. Anschließend wechselte er in den Nachwuchs des FC Twente und durchlief dort die Mannschaften von der U11 bis zur U21.
Später führte ihn sein Weg zum FC Emmen. Zuletzt gehörte Younan zum Kader der U21 von Willem II Tilburg. Nun kehrt der Niederländer in seine frühere Heimat zurück und nimmt mit Vorwärts Nordhorn die Herausforderung Oberliga in Angriff.
Maier sieht neue Qualität in der Offensive
Trainer Viktor Maier hebt vor allem die technischen Fähigkeiten des Neuzugangs hervor. Younan verfüge über einen niedrigen Körperschwerpunkt, sei wendig und technisch versiert. „Er hat in den Trainings sofort etwas mitgebracht, was wir so in der Offensive noch nicht in unserem Kader haben“, sagt Maier auf der Instagram-Seite des Vereins.
Eine Einschränkung gibt es allerdings: Younan hat die nahezu komplette Sommervorbereitung verpasst. Nach Einschätzung des Trainers soll sich dies jedoch nicht langfristig bemerkbar machen. Der 22-Jährige habe sich während dieser Zeit individuell fit gehalten und benötige voraussichtlich keine lange Eingewöhnungsphase.
Bekannte Gesichter erleichtern den Einstieg
Auch Sportlicher Leiter Nico Weusmann sieht in der Verpflichtung mehr als einen kurzfristigen Transfer. Younan ist ihm aus dessen Jugendzeit bei Sparta Nordhorn bekannt. Zudem spielte der Offensivmann bereits mit einigen heutigen Vorwärts-Akteuren in der Kreisauswahl zusammen.
„Er hat uns in zwei Probetrainings überzeugt und bringt alles mit, um unser Team in der Oberliga zu verstärken“, erklärt Weusmann. Auch abseits des Fußballplatzes sieht der Verein gute Voraussetzungen für eine schnelle Integration: Younan spricht fließend Deutsch, hat bis vor wenigen Monaten in Nordhorn gelebt und möchte beruflich im Grenzgebiet Fuß fassen.
Mit der Verpflichtung reagiert Vorwärts Nordhorn noch einmal auf die Anforderungen der neuen Spielklasse. Der Aufsteiger hat seinen Kader nach dem erfolgreichen Durchmarsch in die Oberliga gezielt mit jungen und entwicklungsfähigen Spielern ergänzt.
Für Younan beginnt damit wenige Tage vor dem ersten Ligaspiel ein neues Kapitel. Seine technischen Qualitäten und seine Flexibilität sollen dem Nordhorner Angriff zusätzliche Optionen geben. Ob er bereits zum Saisonauftakt eine Rolle spielen kann, dürfte auch davon abhängen, wie schnell er den Trainingsrückstand aufholt.