Kurz vor dem Start: Vorwärts Nordhorn holt Offensiv-Neuzugang

Younan ist in Nordhorn kein Unbekannter. Seine fußballerische Ausbildung begann bei Sparta Nordhorn, wo er bis zu seinem neunten Lebensjahr spielte. Anschließend wechselte er in den Nachwuchs des FC Twente und durchlief dort die Mannschaften von der U11 bis zur U21. Später führte ihn sein Weg zum FC Emmen. Zuletzt gehörte Younan zum Kader der U21 von Willem II Tilburg. Nun kehrt der Niederländer in seine frühere Heimat zurück und nimmt mit Vorwärts Nordhorn die Herausforderung Oberliga in Angriff.

Maier sieht neue Qualität in der Offensive Trainer Viktor Maier hebt vor allem die technischen Fähigkeiten des Neuzugangs hervor. Younan verfüge über einen niedrigen Körperschwerpunkt, sei wendig und technisch versiert. „Er hat in den Trainings sofort etwas mitgebracht, was wir so in der Offensive noch nicht in unserem Kader haben“, sagt Maier auf der Instagram-Seite des Vereins. Eine Einschränkung gibt es allerdings: Younan hat die nahezu komplette Sommervorbereitung verpasst. Nach Einschätzung des Trainers soll sich dies jedoch nicht langfristig bemerkbar machen. Der 22-Jährige habe sich während dieser Zeit individuell fit gehalten und benötige voraussichtlich keine lange Eingewöhnungsphase.