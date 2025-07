Kurz vor dem Saisonstart: Oberligist verpflichtet zwei Zugänge

Eine Kante für ganz vorne: Ayman Mouhssine sorgt für mehr Flexibilität in der vordersten Reihe und wechselt in die ELCO-Arena. Wir wünschen Dir einen super Start und heißen dich herzlich Willkommen!

Neue Power für die rechte Außenbahn: Terry Asare war zuletzt für Chemie Leipzig am Ball und wechselt nun zu uns in die ELCO-Arena. Wir freuen uns auf Dich und wünschen Dir einen guten Start!

1. Spieltag

Fr., 01.08.25 19:00 Uhr FC 08 Villingen - SSV Reutlingen

Sa., 02.08.25 14:00 Uhr 1. Göppinger SV - FV Ravensburg

Sa., 02.08.25 14:30 Uhr TSV Essingen - FSV 08 Bietigheim-Bissingen

Sa., 02.08.25 15:00 Uhr 1. FC Normannia Gmünd - FC Nöttingen

Sa., 02.08.25 15:30 Uhr FSV Hollenbach - SV Oberachern

Sa., 02.08.25 15:30 Uhr VfR Aalen - FC Denzlingen

Sa., 02.08.25 18:30 Uhr VfR Mannheim - TSG Backnang

So., 03.08.25 15:00 Uhr Türkischer SV Singen - Türkspor Neckarsulm

So., 03.08.25 15:00 Uhr Karlsruher SC II - 1. CfR Pforzheim



2. Spieltag

Fr., 08.08.25 18:30 Uhr SV Oberachern - Karlsruher SC II

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr FC Nöttingen - 1. Göppinger SV

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr FC Denzlingen - VfR Mannheim

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr FC 08 Villingen - TSV Essingen

Sa., 09.08.25 15:00 Uhr TSG Backnang - FSV Hollenbach

Sa., 09.08.25 15:30 Uhr FV Ravensburg - VfR Aalen

Sa., 09.08.25 15:30 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen - 1. FC Normannia Gmünd

Sa., 09.08.25 17:00 Uhr Türkspor Neckarsulm - SSV Reutlingen

So., 10.08.25 14:00 Uhr 1. CfR Pforzheim - Türkischer SV Singen



3. Spieltag

Sa., 16.08.25 14:00 Uhr Karlsruher SC II - TSG Backnang

Sa., 16.08.25 14:00 Uhr 1. Göppinger SV - FSV 08 Bietigheim-Bissingen

Sa., 16.08.25 14:00 Uhr FC 08 Villingen - Türkspor Neckarsulm

Sa., 16.08.25 14:30 Uhr TSV Essingen - 1. FC Normannia Gmünd

Sa., 16.08.25 15:30 Uhr FSV Hollenbach - FC Denzlingen

Sa., 16.08.25 15:30 Uhr VfR Mannheim - FV Ravensburg

Sa., 16.08.25 15:30 Uhr VfR Aalen - FC Nöttingen

Sa., 16.08.25 15:30 Uhr SSV Reutlingen - 1. CfR Pforzheim

So., 17.08.25 15:00 Uhr Türkischer SV Singen - SV Oberachern