Kurz vor dem Pokalstart: SV Esterwegen baut auf die eigene Jugend

Wenige Tage vor dem Pflichtspielauftakt im Emco-Kreispokal hat der SV Esterwegen weitere Personalentscheidungen für die Saison 2026/27 bekanntgegeben. Unter dem neuen Trainer Alexander Kenning rücken mehrere Talente aus der eigenen A-Jugend der JSG Nordhümmling in den Kader der ersten Mannschaft auf.
Den Anfang machen Justin Brechters und Alexander Martin, die der Verein bereits offiziell vorgestellt hat. Brechters soll auf den Außenbahnen mit seiner Schnelligkeit und seinen Qualitäten im Eins-gegen-eins für neue Impulse sorgen. Martin verstärkt hingegen die Offensive. Der Angreifer gilt als laufstarker Stürmer, der gut gegen den Ball arbeitet und im Strafraum ein gutes Gespür für die richtigen Räume mitbringt.
Darüber hinaus werden auch Florian Lükmann und Liones Oldopp künftig zum Kader der ersten Herren gehören. Ihre offizielle Vorstellung steht allerdings noch aus, da die entsprechenden Mannschaftsfotos noch erstellt werden.
Für Esterwegen beginnt nun die heiße Phase der Vorbereitung. Bereits am Sonntag empfängt die Mannschaft um 15 Uhr den TuS Haren zur ersten Runde des Emco-Kreispokals und startet damit in die Pflichtspielsaison.