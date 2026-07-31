Kurz vor dem Pokalstart: SV Esterwegen baut auf die eigene Jugend

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Wenige Tage vor dem Pflichtspielauftakt im Emco-Kreispokal hat der SV Esterwegen weitere Personalentscheidungen für die Saison 2026/27 bekanntgegeben. Unter dem neuen Trainer Alexander Kenning rücken mehrere Talente aus der eigenen A-Jugend der JSG Nordhümmling in den Kader der ersten Mannschaft auf.

Den Anfang machen Justin Brechters und Alexander Martin, die der Verein bereits offiziell vorgestellt hat. Brechters soll auf den Außenbahnen mit seiner Schnelligkeit und seinen Qualitäten im Eins-gegen-eins für neue Impulse sorgen. Martin verstärkt hingegen die Offensive. Der Angreifer gilt als laufstarker Stürmer, der gut gegen den Ball arbeitet und im Strafraum ein gutes Gespür für die richtigen Räume mitbringt.