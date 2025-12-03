Weihnachten steht vor der Tür. FuPa Sachsen-Anhalt möchte die Zeit nutzen, um jeden Tag einen Verein aus der Kreisklasse und Kreisliga vorzustellen. Im dritten Teil blicken wir auf den SV Bruckdorf, der nach dem Rückzug im Jahr 2024 seit dem Sommer wieder in der 2. Stadtklasse Halle mitspielt.

Angefangen hatte die Erfolgsgeschichte mit einer losen Anfrage. "Olaf Milek, unser bester Betreuer der Welt, kam einmal auf uns zu und fragte uns, ob wir nicht eine Mannschaft gründen wollen", erzählt Patrick Linek. Bis dahin kickte der 28-Jährige regelmäßig zusammen mit Freunden mit seiner Freizeittruppe in Bruckdorf. Nun war genau jener Freundeskreis am Ende ausschlagend dafür, dass der aktive Fußballbetrieb im Sommer zum SV Bruckdorf im Südosten von Halle zurückkehrte.

"Wir hatten eigentlich nur 14 Spieler, mit denen wir fest planen konnten - also zu wenig, um eine Saison zu spielen", sagt Linek. Dennoch entschied man sich, das Wagnis einzugehen. "Kurz vor dem Meldeschluss haben wir gesagt: Wir machen es einfach", so Linek. Die Entwicklung seitdem gleicht einem kleinen Märchen: "Über Freunde und Freunde von Freunden kamen immer mehr dazu." Heute zählt der Kader 27 Spieler. "Wir haben sogar zwei Jungs aus Leipzig und zwei aus dem Erzgebirge, die extra für die Trainingseinheiten und Spiele zu uns kommen", erklärt Linek, der gewählte Kapitän der Mannschaft, stolz.

Nach dem Start der Saison 2023/24 hatte der SVB seine Mannschaft schweren Herzens aus dem Spielbetrieb der Stadtklasse Halle zurückziehen müssen. Das Team war überaltert, an Nachwuchs und Neuzugängen mangelte es. Eine Rückkehr in den regulären Saisonbetrieb deutete sich auch in den Jahren danach kaum an. Das änderte sich nach Olaf Mileks Anfrage an die Freizeitfußballer - wenngleich die Meldung durchaus mutig gewesen ist.

Viel Vertrauen von den Verantwortlichen des Vereins

Auch im Umfeld des Vereins wurde seitdem vieles in Bewegung gesetzt. Wie Wiederbelebung des Herrenfußballs hat dem SV Bruckdorf ein neues Leben eingehaucht. "Wir haben seitdem ein Flutlicht installiert, sind gerade dabei, unsere Kabine zu renovieren und auch das Thema Social Media läuft gut an", erzählt Linek. Als nächstes soll der Ort des Zusammenkommens wieder mit Leben gefüllt werden: "Unsere Vereinskneipe wird erneuert."

Von den Vereinsverantwortlichen wurden die "Neuankömmlinge" dabei fleißig unterstützt. "Für einen Club und die langjährigen Mitglieder ist es ja häufig nicht einfach, wenn auf einmal viele neue dazukommen und ganz viele neue Ideen einbringen", weiß Linek und ergänzt: "Dieses Problem hatten wir in Bruckdorf aber nie. Uns wurde viel Vertrauen geschenkt, wir haben ganz viel Unterstützung bekommen. Das Umfeld ist inzwischen wie eine große Familie." Das habe sich kürzlich erst bei einer gemeinsamen Aktion auf dem Vereinsgelände gezeigt. "Ein älteres Mitglied hatte gestaunt: So viele Leute waren noch nie bei einem Arbeitseinsatz", berichtet Linek.

Zwei Spieler mit Verbandsliga-Erfahrung in der 2. Stadtklasse

Ähnlich familiär gehe es auch innerhalb des Teams zu. "Die Mannschaft hat sich schneller gefunden, als wir es je gedacht hätten", freut sich der Kapitän. Zehn "ehemalige Bruckdorfer" zählen noch zum Kader. Hinzu kommen die vier Freunde aus dem Mansfelder Land, zu denen mit Linek und Robin Köhler auch zwei ehemalige Verbandsliga-Fußballer des SV Edelweiß Arnstedt zählen. "Die weiteren Jungs kamen über die verschiedenen Freundeskreise hinzu", ergänzt der Captain.

Auch sportlich läuft es für die Bruckdorfer bisher nahezu tadellos. Mit sieben Siegen aus acht Partien steht der SVB zur Winterpause an der Spitze. Verfolger Turbine Halle IV hat allerdings noch zwei Spiele weniger absolviert. "Im Sommer hatten wir gesagt, dass wir die Saison ganz entspannt angehen wollen, aber natürlich kommt früher oder später der Ehrgeiz durch", sagt Linek zum Titelkampf. Zwei direkte Duelle hat der SVB im neuen Jahr noch mit der Turbine-Vierten - in diesen wird sich die Meisterschaft wahrscheinlich entscheiden.

Das größte Ziel beim SV Bruckdorf hat aber weniger mit dem sportlichen Abschneiden zu tun. "Natürlich würden wir gerne in die Stadtliga", sagt Linek. "Viel mehr würde es mir aber bedeuten, wenn wir mal 100 Zuschauer bei einem Spiel haben und wenn das Vereinsgelände einfach wieder zum Anlaufpunkt für die Menschen in der Gegend wird."

_________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!