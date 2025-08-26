Kurz vor dem Ligastart: TuS 08 Langerwehe präsentiert zwei Neuzugänge

Der 32-jährige Angreifer bringt enorme Offensiv-Power und eine beeindruckende Bilanz mit: 271 Spiele, 177 Tore und 54 Assists. Bei seinen bisherigen Stationen – u.a. Rhenania Lohn, Germania Teveren und Jugendsport Wenau – gehörte Chris stets zu den treffsichersten Stürmern der Region.

Doch nicht nur sportlich, sondern auch menschlich passt Chris perfekt in unser Team: Charakter, Ehrgeiz und Teamgeist zeichnen Ihn aus.

Chris ist ein klassischer Vollblutstürmer: groß, athletisch, durchsetzungsstark und eiskalt im Abschluss. Mit seiner Präsenz im Strafraum und seinem enormen Torinstinkt ist er genau die Verstärkung, die wir für unsere Offensive noch gesucht haben.

Herzlich willkommen beim TuS, Chris 🙌🏼

⸻

Marius Mürkens – Führungsstärke und Flexibilität fürs Mittelfeld

Neben der Offensivpower durch Chris verstärkt uns auch Marius Mürkens, ein Spieler mit Erfahrung und Führungsqualität bereits in seinem jungen Alter. Der erst 25-Jährige wechselt nach sechs Jahren als Kapitän und Leistungsträger bei Rhenania Lohn zu uns.

Marius ist flexibel als Schienenspieler außen aber auch zentral einsetzbar, technisch stark und bringt die nötige Übersicht für unser Spiel mit. Auf und neben dem Platz überzeugt er mit Mentalität und Teamgeist – genau die Eigenschaften, die wir beim TuS 08 schätzen und vorleben.

Mit seiner Vielseitigkeit, Ruhe und Persönlichkeit wird er unser Mittelfeld stärken und ein Gewinn für unseren Verein sein.

Willkommen in der TuS-Familie, Marius

⸻

Wir sind froh, zwei so starke Charaktere und Spieler noch für unseren Verein gewonnen zu haben. Jetzt gilt die volle Konzentration dem Ligastart am Sonntag gegen Viktoria Birkesdorf – und wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unseren Fans eine erfolgreiche Saison zu starten 🙌🏼

#TuS08 #Neuzugänge #TeamSpirit #ZusammenStark