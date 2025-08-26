 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
Sparkasse Düren

Kurz vor dem Ligastart: TuS 08 Langerwehe präsentiert zwei Neuzugänge

Aufgrund von verletzungsbedingten Ausfällen, Sperren und einem ohnehin kleinen Kader haben wir uns in der Vorbereitung bewusst die Option offengehalten, bei passenden Gelegenheiten noch einmal aktiv zu werden. Kurz vor dem Start in die neue Saison am Sonntag gegen Viktoria Birkesdorf haben wir nun nochmals „zugeschlagen“: Mit Chris Wolf und Marius Mürkens stoßen zwei Verstärkungen zum TuS.

Verlinkte Inhalte

BZL Mittelrhein St. 3
Chris Wolf
Chris Wolf
Marius Mürkens
Marius Mürkens

Chris Wolf – Ein echter Tor-Garant für unseren Angriff

Der 32-jährige Angreifer bringt enorme Offensiv-Power und eine beeindruckende Bilanz mit: 271 Spiele, 177 Tore und 54 Assists. Bei seinen bisherigen Stationen – u.a. Rhenania Lohn, Germania Teveren und Jugendsport Wenau – gehörte Chris stets zu den treffsichersten Stürmern der Region.

Chris ist ein klassischer Vollblutstürmer: groß, athletisch, durchsetzungsstark und eiskalt im Abschluss. Mit seiner Präsenz im Strafraum und seinem enormen Torinstinkt ist er genau die Verstärkung, die wir für unsere Offensive noch gesucht haben.

Doch nicht nur sportlich, sondern auch menschlich passt Chris perfekt in unser Team: Charakter, Ehrgeiz und Teamgeist zeichnen Ihn aus.

Herzlich willkommen beim TuS, Chris 🙌🏼

Marius Mürkens – Führungsstärke und Flexibilität fürs Mittelfeld

Neben der Offensivpower durch Chris verstärkt uns auch Marius Mürkens, ein Spieler mit Erfahrung und Führungsqualität bereits in seinem jungen Alter. Der erst 25-Jährige wechselt nach sechs Jahren als Kapitän und Leistungsträger bei Rhenania Lohn zu uns.

Marius ist flexibel als Schienenspieler außen aber auch zentral einsetzbar, technisch stark und bringt die nötige Übersicht für unser Spiel mit. Auf und neben dem Platz überzeugt er mit Mentalität und Teamgeist – genau die Eigenschaften, die wir beim TuS 08 schätzen und vorleben.

Mit seiner Vielseitigkeit, Ruhe und Persönlichkeit wird er unser Mittelfeld stärken und ein Gewinn für unseren Verein sein.

Willkommen in der TuS-Familie, Marius

Wir sind froh, zwei so starke Charaktere und Spieler noch für unseren Verein gewonnen zu haben. Jetzt gilt die volle Konzentration dem Ligastart am Sonntag gegen Viktoria Birkesdorf – und wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unseren Fans eine erfolgreiche Saison zu starten 🙌🏼

#TuS08 #Neuzugänge #TeamSpirit #ZusammenStark

Aufrufe: 026.8.2025, 07:06 Uhr
TuS LangerweheAutor