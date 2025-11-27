Kurz vor dem Landespokal-Viertelfinale: Trainer tritt überraschend ab

Am Sonntag geht es für die Fußballerinnen der FSG Irxleben/Niederndodeleben um den Einzug ins Halbfinale des Polytan-Landespokals. Mit dem SSV Besiegdas Magdeburg streitet sich die Verbandsliga-Elf um einer Tickets für die Runde der besten Vier. Nur wenige Tage zuvor gab es allerdings eine Hiobsbotschaft in der Börde.
Der bisherige Trainer Michael Böhm ist am Mittwochabend mit sofortiger Wirkung von seinem Posten zurückgetreten. "Es hat nix mit den Mädels oder dem Verein zu tun. Man sollte Wertschätzung geben für das, was ein Gerald Bleidorn für den Frauenfußball seit Jahrzehnten tut", betonte Böhm auf FuPa-Anfrage. Ausschlaggebend seien dagegen die Begleitumstände und Nachwirkungen des 4:4-Unentschiedens vor einigen Wochen beim SV Allemannia Jessen gewesen.
Nach Abpfiff der Partie hatte Böhm damals noch die Rote Karte gesehen. Die Gäste äußerten ihren Unmut über den Schiedsrichter. Dieser hätte Neutralität vermissen lassen. Am Mittwoch nun flatterte das Sportgerichtsurteil ins Haus. Auf den genauen Inhalt ging der 40-Jährige nicht ein. Nur so viel betonte Böhm: "Was in Jessen ablief und das sportgerichtliche Urteil sind einfach zu viel für mich. Ich habe fertig mit dem Fußball - endgültig!"
Die Entscheidung zum Rücktritt sei "nicht leicht gefallen", doch: "Ich habe Prinzipien und wenn erwachsene Menschen einfach dreist lügen, ist es nicht mehr mein Sport. Ich habe über 16 Jahre Freizeit, Nerven, Geld und vieles mehr investiert, aber irgendwo sind Grenzen. Gewisse Sachen habe ich in den Jahren immer wieder weggesteckt, aber nach dieser absoluten Frechheit bin ich fertig."
Erst im Sommer hatte der ehemalige Regionalliga-Coach des Magdeburger FFC den Verbandsliga-Aufsteiger übernommen. Auch wegen seiner Bemühungen fanden im Sommer allerhand neue Spielerinnen ihren Weg zur Spielgemeinschaft. Sein Abschied kommt nun - nur wenige Tage vor dem Landespokal-Viertelfinale - umso überraschender.
