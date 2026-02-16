Kurz vor dem Auftakt: Oberligist und Spieler lösen Vertrag auf

– Foto: Jani Pless

Türkspor Neckarsulm startet mit personellen Veränderungen in die zweite Saisonhälfte der Oberliga Baden-Württemberg. Neben Winterzugängen steht ein Abschied im Mittelpunkt: Der Vertrag von Steven Neupert wurde aufgelöst. Sportlich bleibt die Lage eng, der Tabellenkeller dicht gedrängt – jeder Punkt gewinnt nun an Bedeutung.

Bei Türkspor Neckarsulm hat die Winterpause eine klare Zäsur markiert. Der Verein und Steven Neupert einigten sich einvernehmlich auf die Auflösung seines Vertrags. In der offiziellen Mitteilung bedankt sich der Klub ausdrücklich für seinen Einsatz und sein Engagement im Trikot von Türkspor und verbindet den Abschied mit guten Wünschen für die sportliche und private Zukunft des Spielers. Der Schritt steht sinnbildlich für eine Phase der Neuordnung, ohne dabei den eingeschlagenen Kurs grundsätzlich zu verändern.

Trainer Julian Grupp kann zur zweiten Saisonhälfte dennoch auf frische Impulse setzen. Mit Danis Dipa vom FC Esslingen, Emirhan Bilgin vom FC-Astoria Walldorf, Cedrik Stern vom VfR Heilbronn und Semi Bahran, zuletzt vereinslos, verstärken vier Neuzugänge den Kader. Weitere Abgänge gibt es nicht. Der Verein setzt damit auf gezielte Ergänzungen, um im engen Tabellenumfeld konkurrenzfähig zu bleiben.