Kurz übernimmt beim VfL Benrath Der 51-Jährige tritt die Nachfolge von Ismail Hajjam als Coach des Bezirksligisten an.

Es war keine große Überraschung mehr, was der VfL Benrath kurz vor dem Jahreswechsel zu verkünden hatte. Der Name von Rudi Kurz kursierte schon seit einigen Tagen rund um die Sportanlage an der Karl-Homann-Straße im Düsseldorfer Süden. Unmittelbar vor Silvester schaffte der Bezirksligist dann auch offiziell Fakten und präsentierte den 51-Jährigen als neuen Trainer. Kurz tritt somit die Nachfolge von Ismail Hajjam an, der sein Amt nach dem letzten Spiel des vergangenen Kalenderjahres aus freien Stücken niedergelegt hatte.

Für die Herausforderung in Benrath beendet Kurz auch seine Trainertätigkeit in der Jugendabteilung des Oberligisten VfB Hilden. Dort hatte er zuletzt die U14-Junioren des Klubs in der Leistungsklasse betreut. Eine Doppelfunktion, wie er sie in den vergangenen Jahren meist ausgeübt hatte, kommt für den Kriminalbeamten nun jedoch nicht mehr in Frage. Der volle sportliche Fokus soll stattdessen nun dem VfL Benrath gelten, den der B-Lizenzinhaber in einer schwierigen Situation übernimmt.

Bei Saisonhalbzeit liegen die Schlossstädter fünf Punkte hinter einem Nicht-Abstiegsplatz. Es droht der Abstieg in die Kreisliga A, die Kurz noch aus seiner Zeit beim Polizei SV bestens kennt. „Die Lage ist sicherlich nicht einfach. Aber ich bin optimistisch, dass wir uns aus ihr befreien können“, sagt der neue Verantwortliche an der Seitenlinie. Kurz weiß genau, worauf er sich in Benrath einlässt. Von der Mannschaft hat er sich bereits ein Bild gemacht. Sein Fazit: „Es sind viele junge, entwicklungsfähige Spieler dabei. Das Problem war bislang vielleicht, dass sie sich noch nicht vollends an den Herrenbereich gewöhnt haben.“

Die Zeit bis zum ersten Ligaspiel gegen den TSV Bayer Dormagen am 26. Februar möchte der erfahrene Coach dazu nutzen, um einerseits das Team noch besser kennen zu lernen und andererseits eine klare Hierarchie zu erarbeiten. Die fußballerische Handschrift steht da erst einmal hinten an. „Wir wissen, dass wir schnell Ergebnisse liefern müssen. Demzufolge ist es erst einmal wichtig, dass hinten die Null steht“, sagt Kurz.