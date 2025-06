Kurz nach Etelsen-Aus: Mickelat übernimmt in Ottersberg

Björn Mickelat schied erst kurz vor Saisonende beim TSV Etelsen aus, bleibt der Landesliga Lüneburg allerdings erhalten. In der kommenden Saison fungiert er beim TSV Ottersberg als Cheftrainer.

Am gestrigen Dienstagabend gaben die Wümme-Kicker das Engagement von Mickelat bekannt. „Als Spieler schon ’ne absolute Granate, jetzt steht er als Cheftrainer an der Seitenlinie und bringt Feuer, Leidenschaft und klare Ideen mit", wurde er euphorisch auf den Ottersberger Social-Media-Kanälen begrüßt. „Er verfügt einfach über jede Menge Sachverstand. Daher war es nur logisch, dass wir ihn ansprechen“, führte Artur Janot, Kapitän und sportlicher Leiter zugleich, gegenüber der Kreiszeitung aus.

Dieser bringt es übrigens als Aktiver auf über 250 Oberliga-Einsätze. Auf höherem Niveau war früher auch Alexander Neumann, der Ottersberger Interimstrainer, präsent. Er führte den TSV nach dem Rücktritt von Mike Gabel mit 20 Punkten aus zwölf Partien zum Klassenerhalt. In Zukunft wird der langjährige Angreifer der SV Drochtersen/Assel jedoch wieder überwiegend auf dem Spielfeld gefordert sein. „Alex soll sich in erster Linie wieder aufs Fußballspielen konzentrieren und das Team führen", betonte Mickelat. Dennoch stehe er im regen Austausch mit Neumann - und wird versuchen, die zehn Neuzugänge schnell in die Mannschaft zu integrieren und damit die Basis für eine möglichst ansprechende Saison zu legen.

