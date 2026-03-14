Kurz nach dem Wiederanpfiff: Kreisoberliga-Partie wird abgebrochen

Die zweite Halbzeit im Reserven-Duell der Kreisoberliga Wittenberg zwischen dem FC Grün-Weiß Piesteritz II und dem VfB Gräfenhainichen II hatte am Freitagabend gerade erst begonnen, da fand sie schon ein vorzeitiges Ende.
Nur kurz nach dem Wiederanpfiff verletzte sich Gästespieler Nico Hildebrandt in einem Zweikampf schwer. Die Begegnung wurde zunächst unterbrochen und kurz darauf abgebrochen, als die Schwere der Verletzung deutlich wurde. Die schlimme Diagnose: Schien- und Wadenbeinbruch. Schiedsrichter Vincent Schildhauer pfiff die Partie nicht noch einmal an.
Zum Zeitpunkt des Abbruchs führten die Gastgeber mit 2:1. Nach der Gästeführung durch Christian Wirkner hatten Ben Schuchardt und Fynn Kögel das Spiel gedreht. Nun beschäftigt sich das Sportgericht mit dieser Partie. Höchstwahrscheinlich wird diese noch einmal neu angesetzt werden.