Kurz nach dem Wiederanpfiff: Kreisoberliga-Partie wird abgebrochen

Nur kurz nach dem Wiederanpfiff verletzte sich Gästespieler Nico Hildebrandt in einem Zweikampf schwer. Die Begegnung wurde zunächst unterbrochen und kurz darauf abgebrochen, als die Schwere der Verletzung deutlich wurde. Die schlimme Diagnose: Schien- und Wadenbeinbruch. Schiedsrichter Vincent Schildhauer pfiff die Partie nicht noch einmal an.