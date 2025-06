Kurve nicht gekriegt: Oberpleis und Südwest Köln steigen ab

In Oberpleis wird man diese Spielzeit wohl so schnell wie möglich vergessen wollen. Ursprünglich war der Verein mit deutlich anderen Vorstellungen in die Saison gestartet und hatte teilweise sogar vom Aufstieg in die Mittelrheinliga geträumt. Solche Ansprüche mussten dann quasi umgehend verworfen werden. Schon nach der Hinrunde fanden sich die 05er auf dem letzten Tabellenplatz wieder. Im neuen Jahr gelang die erhoffte Trendwende dann nicht endgültig, auch der Effekt des Trainerwechsels blieb aus.

Mindestens ein Unentschieden hätte der TuS 05 Oberpleis im Auswärtsspiel beim SC Rheinbach aufgrund der Resultate auf den anderen Plätzen gebraucht. Vor 210 Zuschauern auf dem Rheinbacher Rasenplatz gelang der Mannschaft von Trainer Eskandar Zamani in der Anfangsphase allerdings nicht viel. Den drittplatzierten Gastgebern jedoch auch nicht, sodass sich in der ersten halben Stunde ein ereignisarmes Spiel entwickelte. Den ersten Treffer erzielte dann der Favorit. Elvin Jashari versenkte einen Flachschuss zu seinem 18. Saisontor im langen Eck (36.). Zu allem Überfluss musste nach dem Seitenwechsel dann mit Nikolas Klosterhalfen auch noch der Torjäger der 05er verletzungsbedingt ausgewechselt werden (54.). Anschließend fiel Oberpleis nicht mehr viel ein, das letzte nennenswerte Highlight war die gelb-rote Karte für den in der Schlussphase eingewechselten Eric Noah Zientz (90.).

SC Rheinbach – TuS 05 Oberpleis 1:0

SC Rheinbach: Kacper Majchrowski, Jan-Sekou Michler (56. Nicolas Kiedrowski), Dardan Berisha, Tim Schirmer, Rene Ebersbach, Ivan Irmiev (87. Mehmet-Ali Demir), Ritsuki Oyama, Mouad Zaki (93. Julius Lemm), Boris Schirmer (70. Oleksandr Rohozhyn), Ulas Önal (76. Eliman Nicole), Elvin Jashari - Trainer: Ulas Önal

TuS 05 Oberpleis: Sebastian Klein, Patrick Rüth, Linus Zakrzewski, Nicholas Caspar, Artem Donchenko (68. Justin Kürten), Tim Becker (83. Eric Noah Zientz), Jan Lucas Mowitz, Sebastian Witt, Nils Lokotsch, Nikolas Klosterhalfen (54. Linus Salm), Shogo Aikawa (77. Jannik Goethe) - Trainer: Eskandar Zamani

Schiedsrichter: Alexander Werne - Zuschauer: 210

Tore: 1:0 Elvin Jashari (36.)

Gelb-Rot: Eric Noah Zientz (90./TuS 05 Oberpleis/)

Nackenschlag in der Schlussphase

Für Aufsteiger DJK Südwest Köln zählte derweil im Kellerduell gegen die Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard nur ein Sieg, um am letzten Spieltag noch eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben und Flittard hinter sich zu lassen. In Führung gingen nach einer guten halben Stunde aber die Gäste. Adis Muzurovic köpfte nach Vorlage von Abderrahman Rabhi zum 1:0 ein (35.). Kurz nach dem Seitenwechsel meldete sich der DJK dank einem von Nikolai Piorkowski verwandelten Foulelfmeter zurück (52.). Von nun an ging es hin und her. Erst gelang dem Flittarder Paul Demtschück ein direktes Freistoßtor (63.), dann tat Lenard Stephen es ihm nach und traf ebenfalls per direktem Freistoß zum 2:2 (71.). Aufgrund der Ausgangssituation musste Südwest in der Schlussphase offensiv auf das dritte Tor gehen - fing sich dann allerdings hinten den Gegentreffer. Abwehrspieler Mate Milos köpfte ein und besiegelte so den direkten Wiederabstieg der Kölner.

Für den DJK endet eine albtraumhafte Rückserie somit nun im Abstieg in die Bezirksliga. Während die Mannschaft von Trainer Sven Henke in der Hinrunde bewies, durchaus mithalten zu können und sogar Tabellenplatz fünf belegte, holte sie nach der Winterpause gerade einmal sechs Punkte. Der Leistungs- und Ergebnisabfall hängt nicht zuletzt auch mit der Verletzungsmisere zusammen, die die Kölner Ende des Jahres ereilte. Unter anderem fielen die beiden Topscorer Hendrik und Philipp Graf mit langfristigen Verletzungen aus. Jetzt gilt es sich für die kommende Saison in der Bezirksliga bestmöglich neuzuformieren.