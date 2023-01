Kurswechsel, Stimmung, Kaderplanung: Jetzt spricht Robert Hettich Der Sportliche Leiter des 1. FC Schweinfurt 05 steht ausführlich Rede und Antwort

Robert Hettich über...



...den Kurswechsel beim 1. FC Schweinfurt 05:

"Ich unterstütze diesen zu 100 Prozent; er ist alternativlos. Präsident und Geschäftsführer Markus Wolf hat in den vergangenen Jahren unverhältnismäßig viel für den Verein geleistet, in leitender Funktion und als Hauptsponsor. Die Last muss künftig auf mehrere Säulen verteilt werden, damit das Fundament stabiler wird. Dann kann man wieder über Investitionen nachdenken. Zu meiner Zeit in Burghausen habe ich eine ähnliche Umstellung begleitet. Mit dem neuen Konzept wird dort seither erfolgreich gearbeitet."

...die Reaktion der Mannschaft und des Trainerteams:

"Ich habe jeden Einzelnen im Team persönlich in der Winterpause informiert. Das Verständnis ist groß, alle können es nachvollziehen."



...die Stimmung in der Mannschaft:

"Die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist sehr gut, das hat auch der Trainingsauftakt am vergangenen Freitag gezeigt. Alle waren mit viel Freude und Begeisterung am Ball."

...Unkenrufe, nach der Ankündigung könnten sich einige Spieler, die keine Zukunft in Schweinfurt haben, hängenlassen:

"Ich habe da keine Bedenken. Alle Spieler sind sehr ambitioniert, charakterlich einwandfrei und hungrig darauf, die aktuelle Saison bestmöglich abzuschließen. Zumal viele Spieler nach langen Verletzungspausen zurückgekehrt sind, was mich sehr gefreut hat. Ich hoffe, dass alle weitestgehend gesund bleiben. Denn dann haben wir wieder einen leistungsfördernden Konkurrenzkampf im Team, der sich wesentlich auf die Ergebnisse auswirken wird. Auch bei gleichbleibender Konzeption hätte sich das Gesicht der Mannschaft im Sommer etwas verändert - ein normaler Prozess."