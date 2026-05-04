Kurswechsel beim Spitzenreiter: Mirko Wilke übernimmt in Strausberg

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Trotz des sportlichen Höhenflugs in der Landesklasse stellt der FC Strausberg frühzeitig die Weichen für die Zukunft. Zur neuen Saison werden Mirko Wilke und Rückkehrer Resad Demann das Zepter in der Energie-Arena übernehmen und damit die Nachfolge von Roman Sedlak antreten.

Der FC Strausberg hat laut einer Pressemitteilung des Vereins eine „wegweisende Entscheidung für die sportliche Zukunft“ getroffen. Ab der kommenden Spielzeit wird Mirko Wilke das Amt des Cheftrainers der ersten Mannschaft übernehmen. Er tritt damit das Erbe von Roman Sedlak an, der seit dem 1. Juli 2023 an der Seitenlinie verantwortlich zeichnet. Sedlak wird die Mannschaft – „sofern nicht noch etwas Unvorhergesehenes passiert“ – voraussichtlich zurück in die Landesliga führen, bevor er den Staffelstab übergibt.

Ein Rückkehrer mit echtem Stallgeruch

Flankiert wird Wilke von einem alten Bekannten: Resad „Richi“ Demann kehrt in die Energie-Arena zurück und wird neben Christian Röhr als Co-Trainer fungieren. Demann ist im Verein kein Unbekannter, war er doch bereits in der Saison 2005/2006 als Spieler für den FCS aktiv. Dass er nun in neuer Funktion zurückkehrt, unterstreiche laut Verein die „besondere Verbindung“, die man zu ehemaligen Akteuren pflege. Für die Verantwortlichen war schnell klar: Mit seinem „Stallgeruch“ und seiner Erfahrung sei er das „perfekte Bindeglied zwischen Mannschaft und Verein“.

Ergebnis einer über Jahre gewachsenen Wertschätzung

Die Verpflichtung des neuen Duos ist keinesfalls ein Produkt des Zufalls, sondern das „Ergebnis einer über Jahre gewachsenen Wertschätzung“. Da der FC Strausberg regelmäßig in der Saisonvorbereitung Testspiele gegen die zweite Mannschaft des BSV Eintracht Mahlsdorf absolvierte, riss der Kontakt zu Wilke und Demann nie ab. Über Jahre hinweg war das Gespann dort erfolgreich aktiv. Der Verein konnte sich so „immer wieder aus nächster Nähe“ von der „fachlichen Qualität und der Spielphilosophie“ der beiden Trainer überzeugen.

Konstanz und neue Rollen im Trainerteam

Mirko Wilke blickt auf eine erfolgreiche Zeit in Mahlsdorf zurück, wo er über drei Spielzeiten eine „beeindruckende Konstanz“ bewies und das Team stabil im oberen Drittel der Berliner Landesliga etablierte. Da das Duo „bereits eingespielt“ nach Strausberg stößt, erwartet der Verein eine „nahtlose Fortsetzung ihrer erfolgreichen Arbeit“. Auch innerhalb des bestehenden Stabes gibt es Veränderungen: Paul Jablonski wird künftig als Teammanager im Hintergrund agieren, um die Gelegenheit zur „Auffrischung seiner Trainerlizenzen“ zu nutzen, um die er den Verein gebeten hatte. Das Trainerteam sieht sich damit für die kommenden Aufgaben bestens gerüstet.