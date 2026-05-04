Kursuns Zeit beim BV Gräfrath endet nach nur drei Monaten Bezirksliga, Gruppe 2: In der Winterpause beim BV Gräfrath übernommen, legt Kaan Kursun nun sein Amt nieder – das sind die Gründe! von Linus Bien · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Kaan Kursun ist nicht mehr Trainer beim BV Gräfrath – Foto: Antonia

Eine Lovestory sollte es zwischen dem BV Gräfrath und Kaan Kursun also nicht werden: Der 34-Jährige hat in der vergangenen Woche sein Traineramt niedergelegt und stand schon gegen TuSpo Richrath nicht mehr an der Seitenlinie. Interessante Entscheidung, denn eigentlich schien Kursun den Bezirksligisten wieder auf den richtigen geführt zu haben.

Nach der Hinrunde – damals noch unter der Leitung von Claudius Zymla – stand BV Gräfrath mit 20 Zählern auf dem zwölften Tabellenplatz und mit nur fünf Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz mit einem Fuß im Abstiegskampf. Nach 13 Rückrundenspielen haben die Gräfrather nun fast die 20-Punkte-Marke aus der Hinserie egalisiert und stehen auf einem sicheren achten Rang. Differenzen als Grund der Trennung Kursuns Bilanz dabei: Sechs Siege, ebenso viele Niederlagen und ein Unentschieden. Warum also diese doch recht überraschende Trennung? Kaan Kursun erklärt: „Es gab sportliche Differenzen mit der sportlichen Führung und ich sah mich deshalb gezwungen, mein Amt mit sofortiger Wirkung niederzulegen.“ Das klingt nach alles anderem als der blühenden Harmonie.

Für Kaan Kursun soll es nach diesem kurzen Abenteuer noch nicht vorbei sein. Unserer Redaktion verrät er, dass er bereits im kommenden Sommer bereit wäre für eine neue Herausforderung. In seiner bisherigen Trainerkarriere stand er zuvor beim TuS Hasslinghausen in der Kreisliga A sowie beim Wuppertaler SV in der C-Niederrheinliga und der U15-Regionalliga West an der Seitenlinie. Jedenfalls haben die Gräfrather in sportlicher Hinsicht Ruhe, um die nächsten Schritte sowie die kommende Saison vorzubereiten und einen neuen Trainer zu präsentieren. Denn auch in der vierten Bezirksliga-Spielzeit in Folge, wird sich der Ballspielverein wohl mit dem Mittelfeld der Liga zufrieden geben, soweit keine riesiger Transferumbruch am Flockertsholzer Weg stattfindet.