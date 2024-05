Kurstädter mit Transferhammer

„Der verlorene Sohn“ kehrt zurück! Dennis Neumann wechselt zur kommenden Saison zurück an seine alte Wirkungsstätte. Nach fünf Jahren beim TSV Wabern, bei denen der inzwischen 30-jährige sogar Verbandsligaerfahrung und in 89 Spielen 30 Scorerpunkte für die Reiherwälder sammeln konnte, trägt er nun wieder die Bad Zwestener Farben und wird ligaunabhängig als spielender Co-Trainer an der Seite von Chefcoach Max Vogt fungieren.

Der gesamte Verein ist happy, Dennis wieder „zu Hause“ zu wissen und erhofft sich mit dieser Verpflichtung eine Initialzündung für die weitere Entwicklung der Mannschaft in Bezug auf die Kaderqualität und -breite.

Philipp Priester (Vorstandsmitglied): „Wir, als Vorstand, sind sehr, sehr glücklich Dennis wieder für uns gewinnen zu können, wir standen die letzten Jahre immer in Kontakt und nun hat es geklappt! In meiner Funktion als sportlicher Leiter und 2. Vorsitzender freut es mich für den gesamten Verein, dass dieser Transfer geglückt ist. Wir sind komplett davon überzeugt, dass Dennis mit seiner Erfahrung, Schnelligkeit und Torgefahr uns einen großen Schub geben und zu 100% zum eingeschlagenen Weg des Vereins passen wird! Welcome back Dennis.“



Dennis Neumann: „Es war/ist mir eine Herzensangelegenheit während meiner aktiven Zeit, nochmal die Schuhe für meinen Heimatverein zu schnüren. Ich kenne das Umfeld und viele Jungs von früher und hoffe, dass ich dem Verein ab Sommer, in der Entwicklung weiterhelfen kann. Ich freue mich auf die neue Aufgabe. Bis es aber soweit ist, steht mein Fokus zu 100% auf der aktuellen Serie!"



In den kommenden Wochen werden weitere Transfers bekannt gegeben.