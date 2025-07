Kurstädter freuen sich auf Erfahrung pur

„Er bringt natürlich eine Menge Erfahrung mit, von der auch die jüngeren Spieler unseres Teams profitieren können. Martin hat sich in kurzer Zeit bereits gut eingefunden und ist sportlich wie menschlich direkt angekommen. Wir haben vielleicht nicht gesucht, aber sind froh, dass wir Martin nun doch bei uns begrüßen dürfen.“ so BW-Präsident Achim Ritter.

Martin Skaba wechselt vom SV 09 Arnstadt in unsere Kurstadt. Dort war er seit 2017 aktiv, erlebte viele schöne Momente und konnte mit dem Verein zwei Spielzeiten in der Oberliga verbringen. Vor seiner Zeit in Arnstadt kickte Skaba für den FC Blau-Weiß Dachwig/Döllstädt und den Folgeverein Fahner Höhe in der Thüringenliga. Davor war der mittlerweile 34-Jährige für Lok Erfurt und die SG Bischleben am Ball.

Die Verantwortlichen beim SV 09 Arnstadt teilten den ehemaligen Kapitän zuletzt mit, dass sie nicht mehr mit ihm in der neuen Saison planen. "Diese Entscheidung, mit Martin nicht mehr in eine neue Saison zu gehen, ist allen Beteiligten im Verein unheimlich schwer gefallen. Der SV 09 verfolgt weiterhin einen eingeschlagenen Weg und wird zukünftig mehr jüngere Spieler aus dem eigenen Verein nach oben bringen wollen. Martin war in all seinen Jahren mehr als nur ein Spieler der 1. Mannschaft – als Kapitän führte er die Mannschaft zu vielen Siegen, war immer ein sehr großes Vorbild und ging stets mit bestem Beispiel voran. Er absolvierte 168 Pflichtspiele, erzielte 7 Tore und bereitete 7 weitere vor. Seine Loyalität und sein Einsatz für den SV 09 waren immer beispielhaft und werden hier stets in bester Erinnerung bleiben", hieß es bei der Verabschiedung in Arnstadt.