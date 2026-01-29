Kurstadthalle in Bad Freienwalde wird zur Bühne des Hallenfußballs

– Foto: Sebastian Harbke/Veranstalter

Der Hallenfußball meldet sich eindrucksvoll zurück in Bad Freienwalde. Der SV Jahn Bad Freienwalde richtet in der Kurstadthalle gleich mehrere sportliche Höhepunkte aus. Im Mittelpunkt steht das Wolfgang-Thiele-Gedenkturnier der ersten Männermannschaft, ergänzt durch das Turnier der zweiten Männermannschaft. Am Samstagabend ab 18 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr treffen regionale Teams aufeinander, um sich unter Hallenbedingungen zu messen. Der Eintritt ist frei, die Erwartungen sind hoch.

Ein Turnierwochenende mit besonderer Bedeutung Das Wolfgang-Thiele-Gedenkturnier ist mehr als ein gewöhnliches Hallenturnier. Es verbindet sportlichen Wettkampf mit dem Gedenken an eine prägende Persönlichkeit des Vereinsumfelds und verleiht dem Wettbewerb eine besondere emotionale Tiefe. Dass der SV Jahn Bad Freienwalde dieses Turnier in der Kurstadthalle ausrichtet, unterstreicht den Anspruch, den regionalen Fußball in den Mittelpunkt zu stellen und gleichzeitig die eigene Halle zu einem Treffpunkt für Spieler und Zuschauer zu machen.

Der Gastgeber im Zentrum des Geschehens

Der SV Jahn Bad Freienwalde tritt beim Turnier der ersten Herren nicht nur als Ausrichter, sondern auch als sportlicher Teilnehmer an. Damit steht der Gastgeber doppelt im Fokus. Die eigenen Mannschaften wollen sich vor heimischem Publikum präsentieren und gleichzeitig dem Turnier einen würdigen Rahmen geben. Gerade in der Halle entsteht daraus eine besondere Dynamik, in der Unterstützung von den Rängen unmittelbar auf das Spielfeld wirkt.

Ein Teilnehmerfeld mit regionaler Handschrift

Das Teilnehmerfeld des Wolfgang-Thiele-Gedenkturniers vereint Mannschaften aus der Umgebung. Mit dem SV Hertha Neutrebbin, dem Sportverein Rot-Weiß Werneuchen, dem BSV Blumberg, dem SV Grün-Weiß Letschin, dem FSV Blau-Weiß Wriezen II, dem SV Rot-Weiß Reitwein sowie dem SV Germania 90 Schöneiche III treffen unterschiedliche Vereinsstrukturen und Spielansätze aufeinander. Diese Mischung sorgt für sportliche Vielfalt und zahlreiche direkte Vergleiche, die gerade in der Halle ihren eigenen Reiz entfalten.

Der Modus als sportlicher Filter

Gespielt wird zunächst in zwei Gruppen. Der genaue Spielplan wird kurz vor Turnierbeginn veröffentlicht, was den Wettbewerb bis zuletzt offen hält. Der Gruppenmodus sorgt dafür, dass jede Mannschaft mehrere Spiele bestreitet und sich nicht auf eine einzelne Partie verlassen kann. Konstanz, Anpassungsfähigkeit und mentale Stabilität werden damit zu entscheidenden Faktoren für den weiteren Turnierverlauf.

Hallenfußball ohne Schonfrist

Der Startschuss fällt am Samstagabend um 18 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt reiht sich Spiel an Spiel, ohne lange Pausen oder Möglichkeiten zur Regeneration. In der Halle zählen schnelle Entscheidungen, saubere Ballannahmen und konsequentes Umschalten. Fehler wirken sofort, Führungen müssen aktiv verteidigt werden. Genau diese Eigenschaften machen den Hallenfußball so intensiv und emotional.