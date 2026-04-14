Kurs fortgesetzt

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der FSC 1924 Lohfelden treibt seine Planungen für die kommende Saison mit bemerkenswerter Konsequenz voran. Nachdem bereits das Trainerduo Yusuf Barak und Nima Latifiahvas seine Zusage für die Zukunft gegeben hatte und auch Mustafa Özata, Jannik Schramm, Lennox Lenhart sowie Abdul-Ahad Khalid ihre Verträge verlängerten, meldete der Gruppenligist nun die nächsten Personalentscheidungen: Auch Marsay Tekle Asefaw und Denzel Boakye bleiben dem FSC erhalten.
Im Mittelpunkt der jüngsten Mitteilungen steht zunächst Marsay Tekle Asefaw, dessen erste Saison in Lohfelden von Rückschlägen geprägt war. Wiederholte Verletzungen verhinderten bislang, dass der 23-Jährige sein Leistungsvermögen voll entfalten konnte. Umso mehr ist seine Vertragsverlängerung als Vertrauensbeweis zu verstehen. Der Verein setzt weiterhin auf die Qualitäten des Mittelfeldspielers und verbindet die Zusage mit der Hoffnung, dass Tekle Asefaw in der kommenden Runde von Verletzungen verschont bleibt und dann den Beitrag leisten kann, den sich beide Seiten von Beginn an erhofft hatten.
Auch Denzel Boakye wird in der neuen Saison das Trikot des FSC tragen. Für den jungen Angreifer ist es das zweite Jahr in Lohfelden – und damit die Fortsetzung eines Entwicklungswegs, den der Verein offenbar bewusst begleiten will. Nach seiner Debütsaison im Seniorenfußball gilt Boakye intern als Spieler mit Perspektive. Besonders bemerkenswert ist dabei die Formulierung des Klubs, der ihn zu den „Trainingsweltmeistern“ zählt – ein Hinweis darauf, wie sehr Einsatz, Lernbereitschaft und Entwicklung im täglichen Training geschätzt werden.
So verdichtet sich in Lohfelden der Eindruck einer klaren sportlichen Linie. Der FSC setzt nicht auf hektischen Umbruch, sondern auf Verlässlichkeit, Perspektive und die gezielte Förderung junger Spieler. Die jüngsten Zusagen von Tekle Asefaw und Boakye sind deshalb mehr als bloße Personalnotizen – sie sind ein weiterer Beleg für den eingeschlagenen Kurs.