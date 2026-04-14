 2026-04-10T07:15:08.667Z

Allgemeines

Kurs fortgesetzt

Tekle Asefaw und Boakye bleiben

von red · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Johannes Hetzer

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Gruppenliga Kassel 2
Lohfelden
Yusuf Barak
Yusuf Barak
Nima Latifiahvas
Nima Latifiahvas
Mustafa Özata
Mustafa Özata

Der FSC 1924 Lohfelden treibt seine Planungen für die kommende Saison mit bemerkenswerter Konsequenz voran. Nachdem bereits das Trainerduo Yusuf Barak und Nima Latifiahvas seine Zusage für die Zukunft gegeben hatte und auch Mustafa Özata, Jannik Schramm, Lennox Lenhart sowie Abdul-Ahad Khalid ihre Verträge verlängerten, meldete der Gruppenligist nun die nächsten Personalentscheidungen: Auch Marsay Tekle Asefaw und Denzel Boakye bleiben dem FSC erhalten.