Kurs fortgesetzt

Im Mittelpunkt der jüngsten Mitteilungen steht zunächst Marsay Tekle Asefaw, dessen erste Saison in Lohfelden von Rückschlägen geprägt war. Wiederholte Verletzungen verhinderten bislang, dass der 23-Jährige sein Leistungsvermögen voll entfalten konnte. Umso mehr ist seine Vertragsverlängerung als Vertrauensbeweis zu verstehen. Der Verein setzt weiterhin auf die Qualitäten des Mittelfeldspielers und verbindet die Zusage mit der Hoffnung, dass Tekle Asefaw in der kommenden Runde von Verletzungen verschont bleibt und dann den Beitrag leisten kann, den sich beide Seiten von Beginn an erhofft hatten.

Auch Denzel Boakye wird in der neuen Saison das Trikot des FSC tragen. Für den jungen Angreifer ist es das zweite Jahr in Lohfelden – und damit die Fortsetzung eines Entwicklungswegs, den der Verein offenbar bewusst begleiten will. Nach seiner Debütsaison im Seniorenfußball gilt Boakye intern als Spieler mit Perspektive. Besonders bemerkenswert ist dabei die Formulierung des Klubs, der ihn zu den „Trainingsweltmeistern“ zählt – ein Hinweis darauf, wie sehr Einsatz, Lernbereitschaft und Entwicklung im täglichen Training geschätzt werden.