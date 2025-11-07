Kurmali tippt Spieltag 11: „Propheter köpft Merten zum Sieg!“

FuPa Mittelrhein präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Mittelrheinliga.

Seit der U19 streift sich Noah Kurmali das Trikot von Blau-Weiß Königsdorf über. Der 23-Jährige, der seit dieser Saison die Kapitänsbinde trägt, kam für den Klub aus dem Rhein-Erft-Kreis bereits 93 Mal in der Mittelrheinliga zum Einsatz und erzielte dabei zwölf Treffer. In dieser Spielzeit zeigt der Mittelfeldspieler seine bislang beste Torquote: Vier Tore gelangen ihm bereits nach zehn Spielen – mehr als in jeder kompletten Saison zuvor. Für uns tippt der Rechtsfuß den elften Spieltag der Mittelrheinliga.

Sportfreunde Düren - SpVg Frechen 20 Die Sportfreunde aus Düren liefern sich mit den Zwanzigern ein emotionales Duell. Ein absolutes Mentalitätsspiel, das Frechen am Ende für sich entscheidet. ⚽ mein Tipp: 1:3

FC Wegberg-Beeck - FC Hennef 05 Wegberg kontrolliert das Spiel gegen Mahessa und Co. Die Deuker-Elf gewinnt souverän. Koppitz zieht im Zentrum die Fäden und belohnt sich mit seinem ersten Saisontreffer. ⚽ mein Tipp: 2:0

SV Bergisch Gladbach 09 - SSV Merten

Ein absolutes Topspiel in der Liga - Merten schmeißt in den letzten Minuten alles nach vorne und Propheter köpft Merten zum Sieg.

⚽ mein Tipp: 1:2

SpVg Porz 1919 - VfL Vichttal

Ein wildes Spiel - Kick & Rush. Am Ende des Tages setzt sich Vichttal jedoch dank ihrer individuellen Qualität durch und nimmt die drei Punkte mit nach Hause.

⚽ mein Tipp: 2:4

TuS Blau-Weiß Königsdorf - SV Eintracht Hohkeppel

In Königsdorf ist alles möglich.

⚽ kein Tipp

SSV Bornheim - SC Fortuna Köln II

Giambra und Aksoy tragen maßgeblich zum Sieg bei und schlagen Bornheim mit 1:3.

⚽ mein Tipp: 1:3

Siegburger SV 04 - 1. FC Düren

Alex Otto stellt seine Mannschaft gut auf Düren ein und schnuppert an der Tabellenspitze. Tackie Sai macht zwei Dinger und entscheidet somit das Spiel.

⚽ mein Tipp: 2:0

FC Teutonia Weiden - FC Pesch

Für beide Mannschaften geht es um wertvolle Punkte. Weiden erzielt ein Traumtor und steht hinten souverän.

⚽ mein Tipp: 1:0