Kurmali ganz vorne: Die Elf des Jahres der Mittelrheinliga Die Spieler der Saison aus Sicht der FuPa-Community. von red · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

Noah Kurmali (mitte), der in der Sommerpause vom TuS Blau-Weiß Königsdorf zum SSV Merten wechselt, hat die meisten Stimmen erhalten. – Foto: Rocco Bartsch

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein. Am Ende der Saison können wir euch, auf den Daten der vergangenen Spielzeit basierend, eine Elf des Jahres oder Elf der Saison präsentieren.

Das ist die Elf der Saison der Mittelrheinliga Torhüter Lennart Stollenwerk (20) von Fortuna Köln: 21 Einsätze, acht Nominierungen für die Elf der Woche Abwehr Pascal Köpp (30) vom SSV Merten: 28 Einsätze, drei Tore und 12 Vorlagen, acht Nominierungen für die Elf der Woche

Atemlefeh Morfaw (22) vom SSV Bornheim: 23 Einsätze, zwei Tore und zwei Vorlagen, sieben Nominierungen für die Elf der Woche Cannel Cetin (29) vom VfL Vichttal: 25 Einsätze, drei Tore und 13 Vorlagen, vier Nominierungen für die Elf der Woche

– Foto: red