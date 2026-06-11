Kurmali ganz vorne: Die Elf des Jahres der Mittelrheinliga

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein. Am Ende der Saison können wir euch, auf den Daten der vergangenen Spielzeit basierend, eine Elf des Jahres oder Elf der Saison präsentieren.
Lennart Stollenwerk (20) von Fortuna Köln: 21 Einsätze, acht Nominierungen für die Elf der Woche
Pascal Köpp (30) vom SSV Merten: 28 Einsätze, drei Tore und 12 Vorlagen, acht Nominierungen für die Elf der Woche
Atemlefeh Morfaw (22) vom SSV Bornheim: 23 Einsätze, zwei Tore und zwei Vorlagen, sieben Nominierungen für die Elf der Woche
Cannel Cetin (29) vom VfL Vichttal: 25 Einsätze, drei Tore und 13 Vorlagen, vier Nominierungen für die Elf der Woche
🖼️ Zur Grafik der Elf des Jahres in voller Auflösung
Nils Wolters (25) vom SSV Bornheim: 27 Einsätze, acht Tore und fünf Vorlagen, sieben Nominierungen für die Elf der Woche
Merlin Schlosser (24) vom FC Wegberg-Beeck: 25 Einsätze, eine Vorlage, sieben Nominierungen für die Elf der Woche
Bilal El Morabiti (27) vom SSV Merten: 25 Einsätze, 15 Tore und 22 Vorlagen, sieben Nominierungen für die Elf der Woche
Tom Schnörpel (22) vom Siegburger SV: 27 Einsätze, drei Tore und sieben Vorlagen, sechs Nominierungen für die Elf der Woche
Noah Kurmali (24) vom TuS Blau-Weiß Königsdorf: 29 Einsätze, 18 Tore und 22 Vorlagen, elf Nominierungen für die Elf der Woche
Marc Kleefisch (26) vom FC Wegberg-Beeck: 29 Einsätze, 24 Tore und sechs Vorlagen, zehn Nominierungen für die Elf der Woche
Patrick Friesdorf-Weber (31) vom SpVg Frechen: 22 Einsätze, 22 Tore und acht Vorlagen, acht Nominierungen für die Elf der Woche
❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.