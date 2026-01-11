Kurm nicht mehr Trainer in Bachem

KLB3: der VFR Bachem trennt sich nach 2,5 Jahren von seinem Trainer Timo Kurm, die Trennung erfolgt ab sofort.
Timo Kurm: für mich ist der Zeitpunkt der Entscheidung einen Tag vor Start in die Rückrundenvorbereitung einfach nur katastrophal, da kann ich meine Enttäuschung nicht verbergen. Gerne hätte ich mir eine Kommunikation jeglicher Art in den letzten Wochen gewünscht.
Ich danke dem Verein über das Vertrauen der letzten Jahre, wir haben uns vom fast Abstieg in die KLC direkt im oberen Drittel der KLB etablieren können - das Highlight war der Einzug als B-Ligist in den Mittelrheinpokal, sowohl für die Mannschaft, als auch für mich als Trainer.
Timo Kurm weiter: ich wünsche dem Verein alles Gute seine sportlichen Ziele für diese Saison noch zu erreichen. Mein Dank gilt meinen Trainerkollegen und den Spielern, die diesen Weg die 2 Jahre mitbegleitet haben.