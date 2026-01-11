Kurm nicht mehr Trainer in Bachem

KLB3: der VFR Bachem trennt sich nach 2,5 Jahren von seinem Trainer Timo Kurm, die Trennung erfolgt ab sofort.

Timo Kurm: für mich ist der Zeitpunkt der Entscheidung einen Tag vor Start in die Rückrundenvorbereitung einfach nur katastrophal, da kann ich meine Enttäuschung nicht verbergen. Gerne hätte ich mir eine Kommunikation jeglicher Art in den letzten Wochen gewünscht.