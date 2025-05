Hainsackers langjähriger Abwehrchef Dominik Tries gab ein überraschendes Comeback – zwischen den Pfosten. – Foto: Felix Schmautz

Kuriosum zwischen den Pfosten: Hainsacker schlägt SC Bezirksliga Süd, der Samstag: Spätes Dirmeier-Tor reicht dem Tabellendritten zum Auswärtssieg beim weiter gefährdeten Sportclub

Eine Überraschung gab es schon vor dem Anpfiff. Weil die Gäste aus Hainsacker keinen etatmäßigen Torwart für das Bezirksliga-Auswärtsmatch beim SC Regensburg aufbieten konnten, stellte sich kurzfristig Dominik Tries in den Dienst der Mannschaft. Der langjährige Abwehrchef der SpVgg, der letztes Jahr seine Spielerkarriere beendet hatte, feierte sein überraschendes Comeback – allerdings zwischen den Pfosten. Schlussendlich lieferte der 40-Jährige eine erstaunlich souveräne Partie ab. Dieser Umstand war sicherlich auch ein Faktor, dass der Tabellendritte der Bezirksliga Süd dieses offen geführte Spiel mit 1:0 (0:0) gewann. Für den Sportclub, der vor allem in der ersten Halbzeit gut gefiel, ist es ein Rückschlag im Kampf um den direkten Klassenerhalt. Sollte Ramspau morgen gewinnen, würde die Karl-Elf den drittletzten Spieltag auf einem Relegationsplatz abschließen.

„Unsere erste Halbzeit war gut und in den ersten 20 Minuten waren wir griffig, haben es aber versäumt ein Tor zu machen. Dann entwickelte sich ein offenes Spiel. In der zweiten Hälfte waren wir bemüht, aber Hainsacker den Tick besser. Unterm Strich bitter, aber verdient. Gratulation an Hainsacker“, fasste der sportliche Leiter des SC Regensburg, Alexander Perottoni, kurz und bündig zusammen.









Hainsackers Abteilungsleiter Dieter Schmid zog ein ähnliches Fazit unter die 90 Minuten: „Wir sind etwas schwer ins Spiel gekommen und waren in der ersten halben Stunde nicht präsent genug. Dann haben wir das Kampfspiel angenommen und sind selbst zu der ein oder anderen Gelegenheit gekommen. Kai Dirmeier sorgte schließlich für die verdiente Führung, die wir bis zum Ende konsequent verteidigt haben“, sagte der Funktionär, der ein Sonderlob an Dominik Tries aussprach: „Er stellte sich in den Dienst der Mannschaft und lieferte eine souveräne Partie zwischen die Pfosten ab. Damit sind 50 Punkte eingetütet. Kompliment an das Team!“