Kuriosum in Regionalliga-Relegation: Provisorische Elfmeterschießen

Die Relegation zur Regionalliga Nord ist ohnehin eine besondere Angelegenheit. Vier Mannschaften, drei Spieltage, sechs Partien, zwei Aufsteiger - und ein enger Zeitplan, der kaum Raum für Fehler lässt. Zudem gibt es noch eine Sonderregel, die für Gesprächsstoff sorgt: Nach jedem Spiel wird vorsorglich ein Elfmeterschießen ausgetragen.
Der Grund ist schnell erklärt, aber ungewöhnlich: Sollte es nach Abschluss der Aufstiegsrunde einen Gleichstand geben, kann das Ergebnis dieser Elfmeterschießen als zusätzlicher Tiebreaker herangezogen werden. Damit soll verhindert werden, dass Mannschaften nach dem dritten Spieltag noch einmal zu einem Entscheidungsspiel antreten müssen. Stattdessen wird die mögliche Entscheidung direkt im Anschluss an die regulären 90 Minuten vorbereitet - auch dann, wenn das eigentliche Spiel längst entschieden ist.
Schon der erste Spieltag zeigte, wie kurios diese Konstellation wirken kann. Der SV Todesfelde setzte sich sportlich mit 2:0 gegen den Blumenthaler SV durch. Morten Liebert brachte den Vertreter aus Schleswig-Holstein in der 54. Minute in Führung, Marco Drawz erhöhte in der 79. Minute auf 2:0.
Damit war das Spiel klar entschieden, doch Feierabend war noch nicht. Im Anschluss folgte das vorsorgliche Elfmeterschießen - und das gewann ausgerechnet Blumenthal. Für die Tabelle der Aufstiegsrunde änderte das zunächst nichts, denn Todesfelde nahm die drei Punkte mit. Sollte es am Ende aber auf den zusätzlichen Vergleich ankommen, könnte dieser Moment noch einmal Bedeutung bekommen.
Auch der Eimsbütteler TV legte einen starken Start hin. Beim 1. FC Germania Egestorf-Langreder gewann der Hamburger Vertreter deutlich mit 4:1 und setzte damit direkt ein Ausrufezeichen. Toralf Hense traf in der 30. Minute per Foulelfmeter zum 1:0 und legte nach der Pause noch einmal nach (72.). Dazwischen hatte Jon Willem Pauli in der 39. Minute auf 2:0 gestellt, ehe Max-Adrian Donel Mbodje in der 80. Minute das vierte ETV-Tor erzielte. Ruwen Albrecht gelang kurz vor Schluss nur noch der Ehrentreffer für Germania (89.).
Auch hier folgte nach dem regulären Spiel noch das Elfmeterschießen. Anders als im Parallelspiel gewann diesmal auch der Sieger der 90 Minuten vom Punkt: Der ETV sicherte sich damit nicht nur drei Punkte, sondern auch den Vorteil in einem möglichen späteren Tiebreaker.
Am Mittwoch, 3. Juni, geht es bereits weiter. Um 19 Uhr empfängt der Blumenthaler SV den 1. FC Germania Egestorf-Langreder, parallel trifft der Eimsbütteler TV auf den SV Todesfelde. Besonders das Duell in Hamburg hat es in sich: Beide Teams sind mit einem Sieg gestartet und können sich in eine perfekte Ausgangslage bringen.
Die Rechnung ist dabei klar. Endet die Partie zwischen Blumenthal und Egestorf-Langreder unentschieden, hätten beide Teams nach zwei Spielen jeweils nur einen Punkt. Der Sieger aus ETV gegen Todesfelde würde dagegen auf sechs Punkte springen - und wäre damit bei nur noch einem ausstehenden Spieltag sicher in die Regionalliga Nord aufgestiegen.
Gerade deshalb kann der zweite Spieltag bereits eine erste große Entscheidung bringen. Der ETV hat vor heimischer Kulisse die Chance, den Traum von der Regionalliga sehr konkret werden zu lassen. Todesfelde reist allerdings ebenfalls mit Selbstvertrauen an und kann seinerseits das erste Ticket lösen, wenn die Konstellation passt.
Der dritte und letzte Spieltag steigt am Sonntag, 7. Juni, auf neutralem Boden. Der 1. FC Germania Egestorf-Langreder trifft beim FC Oberneuland auf den SV Todesfelde, der Eimsbütteler TV spielt beim TuS Celle gegen den Blumenthaler SV. Spätestens dann werden die beiden Aufsteiger feststehen.
Bis dahin dürfte neben Punkten, Toren und Ergebnissen auch immer der Blick auf die Elfmeterschießen gerichtet sein. Was zunächst wie ein kurioser Zusatz nach Abpfiff wirkt, könnte am Ende über den Aufstieg in die Regionalliga Nord entscheiden.
FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: