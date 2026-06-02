Kuriosum in Regionalliga-Relegation: Provisorische Elfmeterschießen Die Relegation zur Regionalliga Nord hat ein besonderes Kuriosum: Nach jedem Spiel folgt vorsorglich ein Elfmeterschießen - aber warum? von red · Heute, 17:15 Uhr · 0 Leser

Der SV Todesfelde gewann sein erstes Spiel, verlor aber das Elfmeterschießen. – Foto: Sascha Drenth

Die Relegation zur Regionalliga Nord ist ohnehin eine besondere Angelegenheit. Vier Mannschaften, drei Spieltage, sechs Partien, zwei Aufsteiger - und ein enger Zeitplan, der kaum Raum für Fehler lässt. Zudem gibt es noch eine Sonderregel, die für Gesprächsstoff sorgt: Nach jedem Spiel wird vorsorglich ein Elfmeterschießen ausgetragen.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Der Grund ist schnell erklärt, aber ungewöhnlich: Sollte es nach Abschluss der Aufstiegsrunde einen Gleichstand geben, kann das Ergebnis dieser Elfmeterschießen als zusätzlicher Tiebreaker herangezogen werden. Damit soll verhindert werden, dass Mannschaften nach dem dritten Spieltag noch einmal zu einem Entscheidungsspiel antreten müssen. Stattdessen wird die mögliche Entscheidung direkt im Anschluss an die regulären 90 Minuten vorbereitet - auch dann, wenn das eigentliche Spiel längst entschieden ist. Todesfelde gewinnt - Blumenthal das Elfmeterschießen Schon der erste Spieltag zeigte, wie kurios diese Konstellation wirken kann. Der SV Todesfelde setzte sich sportlich mit 2:0 gegen den Blumenthaler SV durch. Morten Liebert brachte den Vertreter aus Schleswig-Holstein in der 54. Minute in Führung, Marco Drawz erhöhte in der 79. Minute auf 2:0.

Damit war das Spiel klar entschieden, doch Feierabend war noch nicht. Im Anschluss folgte das vorsorgliche Elfmeterschießen - und das gewann ausgerechnet Blumenthal. Für die Tabelle der Aufstiegsrunde änderte das zunächst nichts, denn Todesfelde nahm die drei Punkte mit. Sollte es am Ende aber auf den zusätzlichen Vergleich ankommen, könnte dieser Moment noch einmal Bedeutung bekommen. ETV startet stark - und gewinnt auch vom Punkt Sa., 30.05.2026, 14:00 Uhr SV Todesfelde Todesfelde Blumenthaler SV Blumenth. SV 2 0 Abpfiff Sa., 30.05.2026, 14:00 Uhr 1. FC Germania Egestorf-Langreder Egestorf-L. Eimsbütteler TV ETV 1 4 Abpfiff Auch der Eimsbütteler TV legte einen starken Start hin. Beim 1. FC Germania Egestorf-Langreder gewann der Hamburger Vertreter deutlich mit 4:1 und setzte damit direkt ein Ausrufezeichen. Toralf Hense traf in der 30. Minute per Foulelfmeter zum 1:0 und legte nach der Pause noch einmal nach (72.). Dazwischen hatte Jon Willem Pauli in der 39. Minute auf 2:0 gestellt, ehe Max-Adrian Donel Mbodje in der 80. Minute das vierte ETV-Tor erzielte. Ruwen Albrecht gelang kurz vor Schluss nur noch der Ehrentreffer für Germania (89.). Auch hier folgte nach dem regulären Spiel noch das Elfmeterschießen. Anders als im Parallelspiel gewann diesmal auch der Sieger der 90 Minuten vom Punkt: Der ETV sicherte sich damit nicht nur drei Punkte, sondern auch den Vorteil in einem möglichen späteren Tiebreaker. Zweiter Spieltag kann erste Entscheidung bringen

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