Kuriosum in der Kreisliga A Oberhausen-Bottrop Kreisliga A Oberhausen-Bottrop: Die DJK Arminia Lirich verliert gegen die Sportfreunde Königshardt II, behält aber die Spitzenposition in der Liga.

Chance vertan oder Ausrutscher nicht genutzt - so lässt sich der 11. Spieltag in der Kreisliga A Oberhausen-Bottrop wohl am ehesten beschreiben. Zudem ereignete sich ein echtes Kuriosum in der höchsten Spielklasse des Kreises. Aus der oberen Tabellenhälfte konnte nur eine Mannschaft dreifach Punkten - und zwar der Post SV Oberhausen, der vor dem Spieltag Tabellenplatz bekleidete. Alle weiteren Teams aus der oberen Hälfte des Klassement spielten nur Remis oder mussten die Punkte gar ganz an den Opponent abtreten.

So lief der 11. Spieltag