Kuriosum in der Kreisklasse: Spielabbruch wegen Dunkelheit Kreis-Highlights: Rekord-Halbzeiten in Klardorf und Seubersdorf +++ A-Klassen-Kicker schnüren Blitz-Hattricks +++ Ein 20:0 bei den Frauen +++ Ettmannsdorf stößt Nabburg vom Thron von Florian Würthele · Heute, 16:15 Uhr · 0 Leser

Schiedsrichter-Urgestein Reinhard Weindler musste das Kreisklassenspiel in Leonberg abbrechen – aus einem ungewöhnlichen Grund. – Foto: Thomas Schneider

Ein Spielabbruch mit ungewöhnlichem Hintergrund, ein Sanka-Einsatz, über 30-minütige Nachspielzeiten, Spitzenspiele und Blitz-Hattricks. Das zurückliegende Wochenende im Oberpfälzer Amateurfußball geizte nicht mit Besonderheiten. Wir haben wieder ein paar Highlights aus den drei Spielkreisen für Euch herausgesucht.

Kreis Regensburg Kreisliga 2







Ob die Feierlichkeiten den Riedenburger Fußballern noch in den Beinen steckten? Man kann es nur mutmaßen. Jedenfalls bezogen die Altmühltäler eine Woche nach dem vorzeitigen Meisterstück prompt die allererste Saisonniederlage. Ungeschlagen wird der TV diese Fabel-Saison also nicht beenden können. Beim 0:1 daheim gegen Großberg hatte der Meister auch Pech – er verzeichnete die klar besseren Möglichkeiten, verursachte jedoch ein Eigentor.





Kreisklasse 2







Kurioser Spielabbruch letzten Mittwoch in Leonberg! Schiedsrichter Reinhard Weindler, seit 40 Jahren an der Pfeife, sah sich gezwungen, die Partie beim Spielstand von 2:1 für den Gastgeber abzubrechen. Grund dafür war die einsetzende Dunkelheit. Hintenraus reichten die Lichtverhältnisse schlicht nicht mehr aus. Ein Flutlicht war nicht vorhanden. Mit dem Anstoßzeitpunkt um 18.30 Uhr tat sich der Heimverein augenscheinlich keinen Gefallen. Über das weitere Vorgehen muss nun das Kreissportgericht entscheiden.













0:2, 4:2, 4:4. Ein wildes Hin und Her war das Kellerduell zwischen der SG Mötzing und dem Serbischen Club-Donau. Die Gäste erwischten den besseren Start, ehe die Hausherren mit vier Toren am Stück so richtig aufdrehten. Das letzte Wort gebührte wiederum den Regensburgern.



A-Klasse 2







Einen ähnlich wilden Ritt lieferten sich der FC Kosova II und der NK Hrvatska. Im Regensburger Stadtduell ging immer wieder der Platzherr in Führung, doch stets hatte der Gegner eine passende Antwort im Köcher. Das Spielsteno: 2:0, 2:2 3:2, 3:3, 4:3 und 4:4



B-Klasse 4







Unschönes im Landkreis Neumarkt: Das B-Klassen-Spiel in Seubersdorf war während der ersten Halbzeit gut 40 Minuten lang unterbrochen. Grund dafür: eine schwere Verletzung eines Heimakteurs, der mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurde.



Frauen Kreisliga 3







Das Wort „Kantersieg“ wirkt da fast noch untertrieben: Auf fremdem Terrain ließ es die Frauenmannschaft der SG Deuerling/Pfraundorf am Samstag so richtig krachen. 20 Tore legte sie den bemitleidenswerten Hörmannsdorferinnen ins Netz. Jeweils sechs Mal erfolgreich waren Marina Keilholz und Theresa Dünninger.





Kreis Amberg/Weiden Das Wort „Kantersieg“ wirkt da fast noch untertrieben: Auf fremdem Terrain ließ es die Frauenmannschaft der SG Deuerling/Pfraundorf am Samstag so richtig krachen. 20 Tore legte sie den bemitleidenswerten Hörmannsdorferinnen ins Netz. Jeweils sechs Mal erfolgreich waren Marina Keilholz und Theresa Dünninger. Kreisliga Süd







Bekommen die Panduren Muffensausen im Meisterschaftskampf? Der Tabellenführer aus Raigering musste sich in Vilseck überraschend deutlich geschlagen geben. Mit solch einem Ergebnis war nicht zu rechnen – zumal der Gewinner eher unten drinsteht. Mit zwei gelbroten Karten schwächte sich die Kratzer-Elf selbst. Der Vorsprung an der Tabellenspitze ist für den Ex-Landesligisten auf zwei Punkte zusammengeschrumpft.



Kreisklasse Ost







Eine „bunte“ Crunchtime sah die Kreisklassen-Begegnung in Floß. Kurz vor Spielschluss waren beide Mannschaften noch vollzählig. Ehe Referee Markus Bäuml der Reihe nach drei Spieler mit Gelb-Rot des Feldes verwies. Am Spielausgang sollte diese Kartenflut nichts mehr ändern, es blieb beim 1:1.



A-Klasse Nord







So agiert eine Spitzenmannschaft! Auch von einem zweimaligen Rückstand ließ sich Meisteranwärter Illschwang nicht aus der Kontenance bringen. Die Mannen von Trainer Danny Graf münzten einen 1:2-Rückstand noch in einen 5:3-Sieg um. Und bleiben Spitzenreiter Weiherhammer ganz dicht auf den Fersen.



A-Klasse Ost







Ein Blitz-Hattrick in der A-Klasse:



A-Klasse Süd



Ein Blitz-Hattrick in der A-Klasse: Alexander Golling von der SG Neudorf/Rothenstadt II benötigte für seinen Dreierpack keine zehn Minuten. Mit Buden in Minute 69, 71 und 77 schoss er seine Mannschaft zum Heimsieg.A-Klasse Süd



Das fast identische Kunststück wie Golling gelang



A-Klasse West



Das fast identische Kunststück wie Golling gelang Marcel Paulus . Der junge Angreifer des ASV Haselmühl schnürte seinen lupenreinen Hattrick ebenfalls in weniger als zehn Minuten (74., 82., 82.). Hut ab!A-Klasse West



Bleiben wir im A-Klassen-Bereich. Da lieferte die Zweitvertretung des ASV Haidenaab ein geniales Comeback ab. Mit Ablauf der regulären Spielzeit waren die Oberfranken klinisch tot, lagen sie doch mit 1:3 im Hintertreffen. Doch dann schlugen sie in der dritten und fünften Minute der Nachspielzeit zu. Endstand: 3:3!





Kreis Cham/Schwandorf Bleiben wir im A-Klassen-Bereich. Da lieferte die Zweitvertretung des ASV Haidenaab ein geniales Comeback ab. Mit Ablauf der regulären Spielzeit waren die Oberfranken klinisch tot, lagen sie doch mit 1:3 im Hintertreffen. Doch dann schlugen sie in der dritten und fünften Minute der Nachspielzeit zu. Endstand: 3:3! Kreisliga West







Knapp 400 Leute wollten sich das absolute Spitzenspiel in der Kreisliga West nicht entgehen lassen. Und sie bekamen etwas zu sehen für ihr Geld. Fünf Tore sollten im Duell Erster gegen Zweiter fallen. Mit dem besseren Ende für den Landesliga-Unterbau des SV Schwandorf-Ettmannsdorf. Der Wiesner-Truppe gelang in der 91. Minute der Lucky Punch und sie stößt den TV Nabburg vom Liga-Thron. Vor den letzten drei Spieltagen liegt der Vorteil jetzt wieder auf Ettmannsdorfer Seite...



Kreisklasse Ost







Auch die Kreisklasse Ost sah ein Top-Spiel. Mit einem Ausgang, der die Heim-Fans unter den rund 300 Zuschauern begeisterte. Denn der Rangdritte SV Obertrübenbach ließ Spitzenreiter Bernried mit 3:0 von der Klinge springen. Damit ist der Kreisliga-Absteiger wieder voll dabei im Aufstiegskampf. Benried hingegen verpasste eine Vorentscheidung in Sachen Meisterschaft.



Kreisklasse Süd







Tore in der 45.+28 und 45.+33 Minute? Beim wilden 3:3 in Klardorf gab es das. Aufgrund einer Verletzungspause – TSV-Torschütze Timo Schmid hatte es erwischt – ruhte der Ball im ersten Durchgang lange. Überhaupt hatte diese Partie einiges zu bieten. In der Schlussphase schlugen die Gäste doppelt zu und schienen auf die Gewinnerstraße einzubiegen, ehe Klardorf in der 90. Minute zum 3:3 ausgleichen konnte.







Neun Einschüsse innerhalb von 80 Minuten: Auch ein anderes Spiel in der Kreisklasse Süd hatte viel zu bieten. Als effizienter entpuppten sich die heimischen Mitterkreither, die dank des wichtigen Dreiers ganz nah ans rettende Ufer heran schwimmen.