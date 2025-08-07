Kuriosum: Ein Spiel mit zwei Verlierern

Ein solches Szenarium hat definitiv Seltenheitswert: Die A-Klassenpartie zwischen der DJK Eintracht Passau und dem SC Batavia Passau ist für beide Teams mit 0:x als verloren gewertet worden. Ursprünglich endete das am ersten Spieltag über die Bühne gegangene Stadtderby mit einem 4:4-Unentschieden. Die Begegnung hätte mehr als die lediglich 50 vor Ort gewesenen Zuschauer verdient, da einiges geboten war. Neben den acht Volltreffern gab es für beide Teams jeweils einen Platzverweis, zudem fiel der 4:4-Ausgleichstreffer für die Gäste erst in der vierten Minute der Nachspielzeit.

Das Ergebnis ist nun aber Makulatur, denn das Kreissportgericht hat das Match für beide Mannschaften als verloren gewertet. Doch warum? Nach FuPa-Informationen legten die Bataven Protest ein, denn man hatte Wind davon bekommen, dass ein Eintracht-Spieler, der erst in der Sommer-Wechselperiode ans Oberhaus gewechselt war, von seinem abgebenden Klub nicht freigegeben wurde. In der Tat setzte die Truppe von Peter Müller und Hamdi Ourzifi einen Akteur ein, der nicht für Verbandsspiele spielberechtigt war. Bei der Überprüfung des Sachverhalts stellte sich dann jedoch heraus, dass auch der Gegner einen Spieler auf dem Feld hatte, der nicht hätte spielen dürfen.







"Das ist dumm gelaufen. Wir haben etwas übersehen, was nicht hätte passieren dürfen", räumt Batavia-Abteilungsleiter Fabian Scharringer offen und ehrlich ein. Mit dem Einspruch hat sich der Klub nun selbst einen Bärendienst erwiesen, denn statt des ursprünglich geholten Auswärtszählers steht man nun mit leeren Händen da und hat zudem noch eine Geldstrafe aufgebrummt bekommen. Während der SC Batavia Passau sein darauffolgendes Match gegen den SV Garham II mit 3:1 siegreich gestalten konnte, kam die Eintracht beim B-Team des Kreisklassenabsteigers FC Tiefenbach DJK arg mit 1:5 unter die Räder.