Kurioses Weiterkommen des SCL SC Ludwigsthal: Verlängerung war nach neuer Regel nicht vorgesehen von Horst Fried · Heute, 07:56 Uhr · 0 Leser

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Die 150 Zuschauer standen im Waldstadion des Neunkircher Stadtteils Ludwigsthal nach der regulären Spielzeit, die unentschieden endete, etwas ratlos da. Manche kannten die neue Regel, dass es sofort hätte Elfmeterschießen geben müssen. Dennoch pfiff der Schiedsrichter die Verlängerung an, um sie dann nach 15 Minuten wieder zu beenden. Das anschließende Elfmeterschießen gewannen die Gastgeber.

Der SC Ludwigsthal ist im Landesliga-Duell des Kreispokals Ostsaar am Mittwochabend gegen die SpVgg. Einöd-Ingweiler auf kuriose Art und Weise eine Runde weiter gekommen. Die reguläre Spielzeit endete nach Treffern von David Manuel Wink (29.) und Cameron Nitschki (40.) der für die Gastgeber traf, mit einem 1:1. Dann wurde es unübersichtlich, denn nach einer Regeländerung gibt es keine Verlängerung mehr, sondern es wird an die reguläre Spielzeit sofort ein Elfmeterschießen angehängt. Dennoch pfiff Schiedsrichter Christopher Dahm die erste Hälfte der Verlängerung an. Die Homburger Gäste gingen in der 98. Minute durch Nico Krebs in Führung, Nitschki schaffte postwendend vom Anstoß weg den Ausgleich (100.). Doch in der Zwischenzeit bemerkten einige am Rande den Irrtum, dem der Schiedsrichter aufgesessen war, diese Verlängerung hätte es eigentlich gar nicht geben dürfen.

Schiedsrichter Christpher Dahm stand dankenswerterweise gleich für Aufklärung zur Verfügung. "Ich habe da einen Fehler gemacht, wir haben es gleich zu Beginn der Verlängerung gemerkt. Es gab eine kurze Absprache zwischen den Beteiligten und wir wollten dies erste Hälfte der Verlängerung fertig spielen. Danach war das Elfmeterschießen vorgesehen. Die Verlängerung hätte es nach unentschiedenem Spielstand nicht geben dürfen". Da es aber auch nach den 15 Minuten remis stand, war weiterer Diskussionsbedarf nicht vorhanden. Nach einem Fehlschuss der Gäste verwandelte Andreas Theobald den entscheidenden Schuss vom Punkt zum Ludwigsthaler Weiterkommen. "Für uns war die Woche bislang optimal verlaufen, wir haben auch heute ein gutes Spiel gemacht, ich habe großen Respekt vor meinem Team. Wir wollen nun in Bliesmengen-Bolchen nachlegen. Wir haben Tobias Masyik heute geschont, er kommt am Sonntag zurück", sagte SCL-Trainer Nenad Drljaca nach dem Spiel. Auch Philip Jakob, der Trainer der unterlegenen Gäste, bestätigte die einvernehmliche Einigung. "Wir stehen zu unseren Worten, haben das während der Verlängerung so besprochen. Wir haben das Elfmeterschießen, das es ja sowieso gegeben hätte, verloren. Wir waren heute nicht komplett, fünf Spieler, die zum festen Kreis gehören haben heute gefehlt, sie werden am Sonntag im schweren Auswärtsspiel beim SV Rohrbach zurück erwartet".