 2026-07-23T06:38:08.609Z

Allgemeines

Kurioses Tor, »überragende Moral« und ein »gebrauchter Tag«

2. Spieltag der Landesliga Nordost: Bogenlampe ebnet Feucht den Weg gegen Bayreuth II +++ SVU bügelt Auftaktpleite aus +++ Wendelstein trotzt 0:3 +++ Kalchreuth: »Wird noch viel Spaß machen«

von Boris Manz · Heute, 19:46 Uhr · 0 Leser
Der FC Wendelstein kam gegen Forchheim nach einem 0:3-Rückstand noch zurück.
Der FC Wendelstein kam gegen Forchheim nach einem 0:3-Rückstand noch zurück. – Foto: Sportfoto Zink / J.Tenner

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Landesliga Nordost
ATSV Erlang.
Groß`lohe
FSV Bruck
Quelle Fürth

Paukenschlag, Aufholjagden und kuriose Tore: Der 2. Spieltag der Landesliga Nordost hatte es bereits in sich!

Den Auftakt machte am Freitagabend der SV Unterreichenbach mit einem Coup gegen Großschwarzenlohe. In Großschwarzenlohe zu gewinnen, war gestern eine Riesenerleichterung“, so Unterreichenbachs Alexander Kalkmann nach dem 3:2-Erfolg beim Bayernliga-Absteiger.

Ein Stein dürfte auch FCW-Trainer Dirk Wagler vom Herzen gefallen sein. Gegen Landesliga-Spitzenteam Forchheim lag der FC Wendelstein schon mit 0:3 hinten, belohnte sich aber für einen Kraftakt mit einem Punkt. „Überragende Moral – und ein hochverdienter Punkt“, resümierte Wagner. Ebenfalls spät belohnte sich Mitaufsteiger Kalchreuth gegen den ATSV Erlangen, wenn gleich FCK-Trainer Christian Held gerne drei Zähler beim Bayernliga-Absteiger entführt hätte: „Ein paar Bretter waren dabei, mit denen du das Spiel eigentlich gewinnen musst.“

Im vermeintlichen Spitzenspiel führte Schwabach zweimal, musste aber jeweils den Ausgleich hinnehmen – der gelang im Parallelspiel auch Herzogenaurach. Am Ende ging der FCH gegen Buckenhofen dennoch leer aus. Einen perfekten Saisonstart feierte derweil der SC Feucht gegen die SpVgg Bayreuth II, die sich nach einer kuriosen Führung am Ende clever anstellten.

Heute, 16:00 Uhr
SpVgg Bayreuth
SpVgg BayreuthSpV Bayreuth II
1. SC Feucht
1. SC FeuchtSC Feucht
0
2
Abpfiff

Max Schmid, Teammanager des SC Feucht: »Im Großen und Ganzen haben wir verdient gewonnen. Wir waren die bessere Mannschaft und hatten die deutlich besseren Torchancen. Beim ersten Tor profitieren wir von einem Torwartfehler, der einen total harmlosen langen Ball aus 50 Metern wegen der Sonne schlicht nicht sieht und sich verschätzt. Zu dem Zeitpunkt war die Führung etwas glücklich, aber danach haben wir es gut gemacht und lassen noch zwei Hundertprozentige liegen.

Die Bayreuther hatten zu dem Zeitpunkt eine Chance, bei der unser Keeper aber sicher zur Stelle war. In der zweiten Halbzeit standen wir gut, lassen auf der anderen Seite aber Chancen liegen. Als der Gegner dann alles nach vorne wirft, kontern wir sie aus und machen das 2:0. Am Ende wird das 3:0 noch knapp verhindert. Nichtsdestotrotz ein guter Auftakt und ein schöner Saisonstart. Am Dienstag wollen wir wieder angreifen, um mit sechs Punkten in die Saison zu starten. Das ist unser klares Ziel.«

Perparim Gashi, Trainer der SpVgg Bayreuth II: »Aus meiner Sicht war es ein typisches 0:0-Spiel, aber leider haben wir früh dieses kuriose Tor bekommen: Eine Bogenlampe, die perfekt unter der Latte reinfällt, obwohl wir uns alle sicher waren, dass das nicht passiert. Wir haben versucht zurückzukommen, und alles probiert, aber die Feuchter haben es ein bisschen cleverer gemacht. Sie standen gut und haben auf Konter gelauert. Daraus resultiert auch das 2:0. Wir haben heute alles gegeben, alles versucht, aber im Großen und Ganzen war es ein gebrauchter Tag. Jetzt konzentrieren wir uns auf nächste Woche, trainieren fleißig und schauen dann auf den nächsten Gegner.«

Gestern, 19:00 Uhr
SC Großschwarzenlohe
SC GroßschwarzenloheGroß`lohe
SV Unterreichenbach
SV UnterreichenbachUnterr.bach
2
3

Alexander Kalkmann, Sportlicher Leiter beim SV Unterreichenbach: »In Großschwarzenlohe zu gewinnen, war gestern eine Riesenerleichterung. Erstens, weil wir die Auftaktpleite ausbügeln konnten, und zweitens, weil wir bisher noch nie in Lohe als Sieger vom Platz gegangen sind. Es waren immer knappe Spiele dort und deshalb freut es uns umso mehr, dass wir auch hier einen Haken hinter setzen konnten. Jetzt können wir entspannt das Schwabacher Bürgerfest genießen und uns dann ab Dienstag der großen Hürde widmen, die am kommenden Samstag in Münchberg auf uns wartet.«

Gestern, 19:00 Uhr
SpVgg Jahn Forchheim
SpVgg Jahn ForchheimJ. Forchheim
FC Wendelstein 2017
FC Wendelstein 2017Wendelstein
3
3

Dirk Wagler, Trainer des FC Wendelstein: »Wir haben eine überragende Moral gezeigt. In der ersten Halbzeit hatte Forchheim zwar viel den Ball, hat aber wenig daraus gemacht und sich kaum Chancen erspielt. Das 1:0 war so ein Ping-Pong-Tor, total unglücklich aus unserer Sicht. In der zweiten Halbzeit machen wir dann einen Fehler im Spielaufbau und werden bestraft – fünf Minuten später der Doppelschlag zum 3:0. Eigentlich war das Spiel damit gelaufen, obwohl wir die ganze Zeit auf Augenhöhe waren und sehr gut dagegengehalten haben.

Zum Glück haben wir dann zügig das 1:3 nachgelegt und durch einen abgefälschten Freistoß das 2:3. Dann hält unser Torwart einen Elfmeter und uns gelingt kurz vor Schluss aus 20 Metern der Ausgleich. Viele Forchheimer Zuschauer haben danach gesagt: Das war ein hochverdienter Punkt für euch. Genau so sehe ich das auch.«

Heute, 14:00 Uhr
FC Kalchreuth
FC KalchreuthKalchreuth
ATSV Erlangen
ATSV ErlangenATSV Erlang.
1
1
Abpfiff

Christian Held, Trainer des FC Kalchreuth: »In der ersten Halbzeit hatten wir wieder viel Ballbesitz und eine ordentliche Spielkontrolle. Wir haben den ATSV nicht wirklich ins Spiel kommen lassen. Wenn sie gefährlich wurden, dann durch unsere eigenen Fehler – wie beim 0:1. Da hat man auch ihre Qualität gesehen, wie schnell sie umschalten können. Wir haben es aber vor allem mit dem Ball gut gemacht. Wir hatten gute Ballpassagen. Ich hätte mir nur stellenweise noch mehr Kontrolle und Zug zum Tor gewünscht.

Die Gelb-Rote Karte hat das Spiel in der zweiten Halbzeit natürlich verändert: Der Gegner stand tief, wir waren weiterhin dominant, aber leider oft zu ungeduldig. Trotzdem hatten wir Möglichkeiten – und ein paar Bretter waren dabei, mit denen du das Spiel eigentlich gewinnen musst. Am Ende kannst du dir davon nichts kaufen, was vor allem an uns liegt und an der individuellen Qualität des Gegners. Wir wissen, was wir verbessern können. Aber: Wenn wir mit unserer Art zu spielen weitermachen, wird das noch viel Spaß machen. Das sind positive Aussichten für die Saison.«

Die weiteren Spiele des 2. Spieltags der Landesliga Nordost:

Heute, 14:00 Uhr
SC 04 Schwabach
SC 04 SchwabachSC Schwabach
FC Eintracht Münchberg
FC Eintracht MünchbergMünchberg
2
2

Morgen, 13:30 Uhr
FSV Erlangen-Bruck
FSV Erlangen-BruckFSV Bruck
SpVgg Mögeldorf 2000
SpVgg Mögeldorf 2000Mögeldorf
13:30

Morgen, 15:00 Uhr
ASV Weisendorf
ASV WeisendorfWeisendorf
SG Quelle Fürth
SG Quelle FürthQuelle Fürth
15:00

Heute, 17:00 Uhr
TSC Neuendettelsau
TSC NeuendettelsauN'dettelsau
TSV Nürnberg-Buch
TSV Nürnberg-BuchTSV Buch
0
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Herzogenaurach
1. FC HerzogenaurachFC Herzogen.
SV Buckenhofen
SV BuckenhofenBuckenhofen
1
3