Kurioses Tor, »überragende Moral« und ein »gebrauchter Tag«

Der FC Wendelstein kam gegen Forchheim nach einem 0:3-Rückstand noch zurück. – Foto: Sportfoto Zink / J.Tenner

Ein Stein dürfte auch FCW-Trainer Dirk Wagler vom Herzen gefallen sein. Gegen Landesliga-Spitzenteam Forchheim lag der FC Wendelstein schon mit 0:3 hinten, belohnte sich aber für einen Kraftakt mit einem Punkt. „Überragende Moral – und ein hochverdienter Punkt“, resümierte Wagner. Ebenfalls spät belohnte sich Mitaufsteiger Kalchreuth gegen den ATSV Erlangen, wenn gleich FCK-Trainer Christian Held gerne drei Zähler beim Bayernliga-Absteiger entführt hätte: „Ein paar Bretter waren dabei, mit denen du das Spiel eigentlich gewinnen musst.“

Im vermeintlichen Spitzenspiel führte Schwabach zweimal, musste aber jeweils den Ausgleich hinnehmen – der gelang im Parallelspiel auch Herzogenaurach. Am Ende ging der FCH gegen Buckenhofen dennoch leer aus. Einen perfekten Saisonstart feierte derweil der SC Feucht gegen die SpVgg Bayreuth II, die sich nach einer kuriosen Führung am Ende clever anstellten.

Max Schmid, Teammanager des SC Feucht: »Im Großen und Ganzen haben wir verdient gewonnen. Wir waren die bessere Mannschaft und hatten die deutlich besseren Torchancen. Beim ersten Tor profitieren wir von einem Torwartfehler, der einen total harmlosen langen Ball aus 50 Metern wegen der Sonne schlicht nicht sieht und sich verschätzt. Zu dem Zeitpunkt war die Führung etwas glücklich, aber danach haben wir es gut gemacht und lassen noch zwei Hundertprozentige liegen.

Die Bayreuther hatten zu dem Zeitpunkt eine Chance, bei der unser Keeper aber sicher zur Stelle war. In der zweiten Halbzeit standen wir gut, lassen auf der anderen Seite aber Chancen liegen. Als der Gegner dann alles nach vorne wirft, kontern wir sie aus und machen das 2:0. Am Ende wird das 3:0 noch knapp verhindert. Nichtsdestotrotz ein guter Auftakt und ein schöner Saisonstart. Am Dienstag wollen wir wieder angreifen, um mit sechs Punkten in die Saison zu starten. Das ist unser klares Ziel.«

Perparim Gashi, Trainer der SpVgg Bayreuth II: »Aus meiner Sicht war es ein typisches 0:0-Spiel, aber leider haben wir früh dieses kuriose Tor bekommen: Eine Bogenlampe, die perfekt unter der Latte reinfällt, obwohl wir uns alle sicher waren, dass das nicht passiert. Wir haben versucht zurückzukommen, und alles probiert, aber die Feuchter haben es ein bisschen cleverer gemacht. Sie standen gut und haben auf Konter gelauert. Daraus resultiert auch das 2:0. Wir haben heute alles gegeben, alles versucht, aber im Großen und Ganzen war es ein gebrauchter Tag. Jetzt konzentrieren wir uns auf nächste Woche, trainieren fleißig und schauen dann auf den nächsten Gegner.«